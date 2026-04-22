Gregorio Pérez sorprende a hinchas de Universitario tras salida de Rabanal: "Volver..."

Tras haberse confirmado la salida de Javier Rabanal en Universitario de Deportes por malos resultados, la directiva merengue comenzó inmediatamente a buscar un posible reemplazo de jerarquía. Ante ello han sonado muchos nombres de todas partes, y ahora el conocido Gregorio Pérez sorprendió a toda la hincha con fuertes declaraciones.

Como sabemos, el DT uruguayo es muy querido en Ate debido a que cuando llegó encaminó a la 'U' y dejó buenas sensaciones, pero por la pandemia tuvo que irse a su país. Luego retornó a tienda crema, pero por motivos de salud no pudo culminar su contrato. Bajo esa premisa, el entrenador brindó una entrevista para el programa 'Mano a Mano' vía DENGANCHE en YouTube.

Gregorio Pérez habló sobre Universitario

Sin embargo, para desilusión de muchos, Gregorio Pérez no habló sobre una posible vuelta a Universitario de Deportes sino acerca del problema que viene teniendo el club en la delantera desde hace muchos años, siendo Álex Valera quien siempre termina siendo titular pese a los extranjeros que contratan.

“La ‘U’ ha llevado delanteros que no estuvieron a la altura del rendimiento de Alex Valera. Puede ser que no esté en su mejor momento, pero quizás también sea porque no está siendo alimentado por el equipo”, indicó el popular 'Goyo' sobre el 'Rifle'.

“Valera siempre tuvo la dificultad de su pierna derecha; si no la hubiera tenido, estaría jugando en Europa porque es un gran delantero. Él necesita confianza. No se va a olvidar de ser goleador, va a volver a serlo”, sentenció el director técnico uruguayo sobre el rendimiento de Álex Valera en Universitario.