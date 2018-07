Comic Con 2018: revelan todos los detalles de Resident Evil 2 Remake [VIDEO]

La Comic Con 2018 de San Diego presentó novedades sobre Resident Evil 2 Remake, nueva versión del videojuego del mismo nombre lanzado por Capcom 1998, como la reconfirmación de su salida al mercado, que será para el 25 de enero de 2019, el diseño de los personajes de Leon Scott Kennedy y Claire Redfield, las caratulas que tendrá para PlayStation 4 y Xbox One y, también, una edición especial para coleccionistas.

PUEDES VER: Resident Evil 2: Nombrado como mejor juego del 2018 por la crítica [VIDEO]

RESIDENT EVIL 2 REMAKE: PRECIO

El precio del Resident Evil 2 Remake tiene una considerable diferencia en su valor al respecto a las ventas fijadas para PC y las consolas PlayStation 4 y Xbox One. Como promoción para los primeros compradores, el videojuego vendrá con dos armas extras: las pistolas Samurai Edge de Chris Redfield (Resident Evil 1, Code Veronica, 5 y 6) y Jill Valentine (Resident Evil 1 y 3) para Leon Scott Kennedy y Claire Redfield.

PC: 260 soles, 80 dólares y 70 euros

PlayStation 4: 276 soles, 85 dólares 73 euros.

Xbox One: 276 soles, 85 dólares y 73 euros.

At #SDCC? Meet the Producer of Resident Evil 2, Yoshiaki Hirabayashi, and grab a free poster at our signing session at the Capcom booth (Hall A, #215) starting at 2:30 PM! pic.twitter.com/zjoPYGhDVt — Resident Evil (@RE_Games) 20 de julio de 2018

El productor Yoshiaki Hirabayashi también comentó en el panel de Capcom de la Comic Con 2018 sobre los nuevos diseños de sus personajes en Resident Evil 2 Remake: Leon Scott Kennedy y Claire Redfield.

Cosplay by newnylives on Instagram at #SDCC features the Redfields dealing with the denizens of Raccoon City! pic.twitter.com/rHva9s2IiN — Resident Evil (@RE_Games) 20 de julio de 2018

RESIDENT EVIL 2 REMAKE: DISEÑOS DE PERSONAJES

Leon Scott Kennedy

"Famoso por tener uno de los peores primeros días de trabajo de la historia, mucho hemos pensado acerca de cómo se vería su look nuevo, a la par que clásico, con los gráficos fotorealistas modernos. Es por ello que el equipo creó una versión física del traje de Leon, para luego añadirlo al juego mediante fotogrametría y así añadir después pequeños detalles y cambios".

Claire Redfield

"El nuevo diseño de Claire usa la misma tecnología, con el escaneo de un traje en el mundo real para capturar hasta el último detalle de su atuendo. El equipo tuvo más de una discusión acerca de cómo diseñar su nuevo aspecto, y cuánto de él debería retener su aspecto del Resident Evil 2 original. Al final, el equipo se decidió por un aspecto que encajara con la icónica escena de Claire entrando en Raccoon City en su moto. El equipo está muy contento con su diseño final, y espera que vosotros lo disfrutéis también".

From the Resident Evil 2 panel at #SDCC, we have brand new art featuring Claire Redfield on her iconic motorcycle! pic.twitter.com/FA7dT8QaxX — Resident Evil (@RE_Games) 20 de julio de 2018

RESIDENT EVIL 2 REMAKE: EDICIÓN COLECCIONISTA

Por ahora, el staff de Capcom confirmó que la edición coleccionista del Resident Evil 2 Remake solo estará disponible para el mercado americano y se pondrá a la venta en las tiendas GameStop y EB Games. A continuación, los detalles.

NO TE LO PIERDAS: Capcom prepara un remake de "Resident Evil 3: Nemesis" para PlayStation 4

Precio: 200 dólares (PlayStation 4, Xbox One y PC)

Figura de Leon de 30 centímetros de Altura

Póster de la comisaría

Videojuego y carátula alternativa

Packs en DLC

Banda sonora en formato digital

Libro de arte

Aquí las caratulas del videojuego Resident Evil 2 Remake para PlayStation 4 y Xbox One.

PlayStation 4

Tráiler de Resident Evil 2