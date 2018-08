Pokémon: Creadores revelaron datos acerca del nacimiento de Pikachu

Uno de los secretos mejores guardados de Pokémon ha sido desvelado. Tras veintidós años de espera, los desarrolladores de Pokémon Rojo y Verde - para la plataforma de Game Boy - determinaron explicar cuál fue el origen de Pikachu: uno de los personajes más queridos del reconocido anime.

La página web oficial de Pokémon entrevistó a Ken Sugimori, Koji Nishino y Atsuko Nishida, protagonistas del génesis de Pikachu.

"El diseño de cada Pokémon, no solo el de Pikachu, es un proceso complejo durante el cual es habitual que intervengan muchas personas aportando ideas y realizando correcciones. Por ello, hemos evitado decir de forma simplista que tal Pokémon lo haya diseñado tal persona. Cuando llegara el momento adecuado para desvelar cómo funciona este proceso, queríamos poder contarlo con pelos y señales", explicó Sugimori.

El famoso dibujante japonés indicó que Pokemón significa - según la historia de su país - "Pocket Monsters": lucha de criaturas con pinta aterradora. Ante ello, y ante la escasez de ideas, decidió incorporar a mujeres, en ellas apareció Atsuko Nishida.

"No me dieron ningún concepto concreto. Los encargos para el juego solo especificaban que fuera de tipo Eléctrico y que tuviera dos evoluciones. Y basándome en eso salieron Pikachu y Raichu", declaró Nishida, quién rápidamente recibió la repregunta de su colega Sugimori: "¿No te pidieron que hicieras un Pokémon adorable?". A lo que ella respondió: "No, no me dijeron nada de eso".

La reconocida artista gráfica también divulgó un dato totalmente desconocido para todos los fans del exitoso dibujo animado. "Lo único que sabía es que la forma final tenía que parecer fuerte (la de Pikachu). Es que en ese momento había una evolución después de Raichu que se llamaba Gorochu. Tenía los colmillos al descubierto y hasta le salían cuernos. Era una especie de dios del trueno".

Koji Nishino explicó los motivos del porqué Gorochu no vio la luz. "Por especificaciones técnicas del juego, al final Pikachu solo iba a tener una evolución. Por cuestiones de memoria y volumen de los datos del juego tuvimos que ahorrar espacio reduciendo las evoluciones de Pokémon que iban a tener dos. Como Pikachu no era uno de los tres iniciales, resultó un claro candidato".

Sugimori confesó que el nombre de Pikachu fue obra de Nishida. "Pensé que "pika" pegaba para el tipo Eléctrico porque es la onomatopeya japonesa para algo que brilla o resplandece, como las chispas o descargas eléctricas. A pesar de que "chu" es el sonido que hacen los ratones en japonés, no añadí esa parte conscientemente, sino simplemente porque me gustaba cómo sonaba. Se me ocurrió el nombre teniendo en cuenta varios elementos como el tamaño. Además, Pikachu tampoco se parece demasiado a un ratón. No había intención de que lo fuera porque ya existían Pokémon Ratón como Rattata", admitió Nishida.

Finalmente, respecto a los detalles tan cuidadosos que guardó Pikachu - por el color de sus antenas, así como el rojo redondo de sus mejías - la ilustradora explicó que fue por obra y gracia de Nishino quién le pedía que fuera más 'monos' (mejor estilizados).

"Cada vez que presentaba un diseño, Nishino me decía que quería que fuera más mono. ¡Era muy frustrante! (Rie) Las puntas negras de las orejas eran por el vestigio de cuando era un 'bollo' pixeleado'. La forma de la cola era para darle el estigma de que es un tipo eléctrico y las rayas simplemente fueron un adorno. Cuando tienes un combate te miran de espaldas. Vi conveniente añadirle ello", detalló.

EL DATO

El primer episodio de Pokemon se lanzó el 1 de abril de 1997.