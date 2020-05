Padre de la 'Foquita': "Les doy la bendición a mi hijo y Yahaira, que hagan lo que quieran" [VIDEO]

Después de tiempo volvió a hablar y fue para desearle nuevamente el mayor de los éxitos a su hijo. Luis Farfán, padre de Jefferson Farfán, conversó con el programa Teledeportes y le dio su 'bendición' a la relación que tiene con la cantante Yahaira Plasencia.

"Yahaira, Yahaira... Está bien, me gusta su música. Dios quiera que mi nuera... ya cosa que en cualquier concierto, me hace mi descuento. Es guapa, sabes que el futbolista tiene suerte. La pelota hace milagros. El muchacho está bien, está contento. Me da mucho gusto, que esté con la chica", indicó el progenitor de Jefferson.

"Es su vida. La gente, ¿por qué se araña? Que haga todo lo que quiera. Si se quiere ir a Rusia o a China que vaya. No puedo entender porque todos se le prenden a Yahaira. No quiero dar nombres porque mañana me van a hacer trizas (risas). Yo vengo y les doy la bendición. Vayan con Dios, chicos", expresó Luis Farfán.

Como se sabe, la pareja se encuentra en Rusia cumpliendo la cuarentena ante la pandemia de la COVID-19. Así lo confesó, el delantero del Lokomotiv en un pasado Instagram Live con su 'compadre' Paolo Guerrero.

¿Cuándo vuelve la Premier League de Rusia?

Hasta el momento, el atacante de la Selección Peruana viene cumpliendo los entrenamientos remotos del 'Loko', pues aún no hay fecha de reinicio del certamen ruso. Todo dependerá de la autorización del gobierno local, presidido por Vladimir Putin.