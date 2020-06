Anonymous: empresario peruano vinculado a Jeffrey Epstein rechaza haber tenido amistad con él

La información filtrada por Anonymous sobre Jeffrey Epstein continúa generando revuelo en nuestro país, ya que se menciona a Juan Esteban Ganoza Temple, trujillano incluido en la "lista negra" del magnate estadounidense que fue acusado por armar una red de pedofilia.

Si bien el empresario peruano aparece dentro de las personas que estuvieron vinculadas a Jeffrey Epstein, ésta no es incriminatoria, porque, según Anonymous, no todos los que figuran han "abusado" de mujeres, pero sí habrían conocidos los actos del multimillonario pederasta.

What does Epstein have to do with Black Lives Matter? it's a testament to the impunity given to those in power that believe that we are property they can sell & destroy as they please. Their impunity is why they murder black people and traffick children. We can all stop them.