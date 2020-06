Increíble discurso de niña hacia su tío para evitar que la abrace [VIDEO]

A causa del coronavirus, las costumbres van cambiando en cada parte del planeta. Prueba de ellos es que un joven intentó abrazar a su sobrina tras regresar de la calle, pero ella corrió y le advirtió que no se le acercase, puesto que acababa de tener contacto con el exterior y podía contagiarla si no tenía cuidado.

Este peculiar hecho se difundió a través de TikTok, plataforma en la que ya se hizo viral el metraje, al igual que en otras redes sociales. “Adri, no me has saludado”, comienza diciendo el tío que espera un abrazo de su sobrina y la contestación de la pequeña fue lo que asombró a los internautas.

“Tío vienes de la calle. Cuando alguien viene de la calle no me puede tocar, nadie puede tocar a otro, solo desde lejos. Cuando alguien viene de la calle tiene que bañarse, lavarse las manos y dar lo que quiera desde lejos”, explica la niña, mientras rechazaba darle un beso a su familiar.

La escena se viralizó instantáneamente en TikTok, dado que a pesar de su corta edad, la niña resultó ser muy astuta e inteligente, ya que sin importar las insistencias de su tío por abrazarla o darle un beso, ella no titubeó y continuó concientizándolo a seguir los protocolos para evitar el coronavirus.

Este video es la muestra de que muchas situaciones irán cambiando a raíz de la pandemia por la COVID-19 y una de ellas es la forma de tratar a los demás, así sean tus seres queridos, porque, finalmente, todas estas medidas extremas son para cuidar a los que más queremos.