Ministro del Interior: "El uso de armas letales en protestas está prohibido"

El ministro del Interior, Rubén Vargas, anunció este domingo en conferencia de prensa que se investigará a los responsables de los asesinatos de dos jóvenes (Inti Sotelo y Bryan Pintado) y de los manifestantes heridos en las marchas contra el golpe de Estado.

La autoridad del Mininter también mencionó que se puede señalar a la Policía Nacional del Perú como responsable, pero sí reconoció que hay malos efectivos del orden y deben ser sancionados por la ley.

“La PNP no puede ser manchada por la actuación dolosa de algunos individuos. Sabe que debe respetar los derechos fundamentales de todos los peruanos, así como la integridad personal de todos los peruanos. Quienes no entienden esto no merecen estar dentro de la institución (...) El uso de armas letales en protestas está prohibido”, anunció.

(Foto: Mininter)

Asimismo, señaló que “como Ministerio del Interior nos hemos allanado a las disposiciones del Ministerio Público, la Fiscalía hace la investigación y en su momento nos darán los resultados"

"Nosotros daremos la información que nos pidan, las investigaciones administrativas están en curso. Inmediatamente tengamos las conclusiones, las vamos a compartir”, agregó.

Rubén Vargas asegura que se garantizará una investigación imparcial. “Las responsabilidades caerán a quienes tenga que caer, de acuerdo a su actuación”, añadió.