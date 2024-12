La Voz Perú: Conoce todas las incidencias de la competencia de canto de Latina

Como se recuerda, la salsera ha recibido críticas de parte de los usuarios, a través de las redes sociales, por cantar e interrumpir a los concursantes durante sus presentaciones . Los internautas solicitaron que ya no pertenezca al programa de Latina, no obstante, ella les respondió.

"Cuando yo empecé me decían: ‘Si tú te laceas el pelo vas a cobrar mil dólares’, ‘si tú haces ejercicio y te ves delgada vas a ganar mil dólares más’. Hoy por hoy me visto como me da la gana, hablo como me da la gana, y soy como me da la gana, y estoy en esta silla por ser como me dio la gana ser" , contestó la cantante nacional.