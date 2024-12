Ricardo Morán marca distancia de la contratación de Guillermo Dávila en La Voz Perú

Desde que Latina dio a conocer a los nuevos entrenadores para la temporada 2021 de La Voz Perú, las críticas no tardaron en llegar tanto al canal como a Rayo en la Botella por la contratación de Guillermo Dávila, quien no reconoció a su hijo Vasco Madueño. Además, en la vispera del Día del Padre, estos comentarios alcanzaron al productor Ricardo Morán, responsable de las ediciones pasadas del reality de canto, por lo que decidió salir a defenderse.

“Yo no he contratado a nadie. Estoy de sabático hace seis meses”, respondió el ex Mad Science y Experimentores a una seguidora que le reprochó por el venezolano.