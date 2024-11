¡Pura miel! Beto da Silva y su emotiva dedicatoria a Ivana Yturbe tras cumplir 25 años

"Gracias a todos los que me escribieron por mis 25 años, a los que se preocupan por mí. Tengo mis luchas, mis sueños y deseos pero si hay una cosa que me pone verdaderamente feliz es poder cumplirlos al lado de esta hermosa mujer", se lee en el primer párrafo.

Beto da Silva y su emotiva dedicatoria a Yturbe

"Ella en sus redes sociales les transmite su día a día. Demuestra lo batalladora y el hermoso corazón que tiene pero créanme, es mucho más de lo que se pueden imaginar. Ella me impulsa día a día, me motiva y juntos crecemos. De eso se trata. Es una excelente madre, esposa e hija. Que suerte he tenido de cruzarme en tu camino, Te amo con todo mi corazón", complementó.