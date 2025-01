Pamela Franco vive INCÓMODO momento en concierto y lanza picante mensaje: "Me hiciste brujería"

Pamela Franco vivió un singular momento durante su presentación el domingo 19 de enero. La actual pareja de Christian Cueva fue contratada junto a Marisol y La Magia del Norte por la piscina El Remanso. Recordemos que ambas artistas no tienen una buena relación.

Antes esta situación, la artista peruana dejó entre ver que esta falla fue adrede, ya que también se iba a presentar Marisol."No, no sé qué está pasando, ah. Que tú me tienes temblando de noche y de día, tú me hiciste brujería", expresó la artista peruana en el escenario.