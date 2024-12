¡increíble! Hombre conoce a su hermana por primera vez tras comprar por internet

A través de Twitter , Ross Colquhoun contó su singular historia y de inmediato se volvió tendencia en redes sociales . Según el joven, ingresó a eBays por un artículo de colección un folleto informativo de la previa de los partidos de fútbol que terminaron disputando los equipos Liverpool F.C., de Inglaterra, y Heart of Midlothian F.C., de Escocia, en 2012.

En ese momento, Colquhoun halló lo que quería y pronto realizó la compra. Al poco tiempo, recibió un reembolso por el dinero que había pagado y además un mensaje privado del vendedor. “Sin saberlo, compré algo a mi padre , a quien no conozco. Me hizo una devolución”, explicó.

“Hablamos de nuestras vidas y experiencias, que parecen muy similares. Erin estudió en la Glasgow School of Art, mientras que yo asistí al Edinburgh College of Art. El desconcierto continúa, aunque tengo muchas ganas de conocer a los miembros de la familia que aún no vi”, relató.