Xiaomi 15T vs. Xiaomi 14T: ambos son geniales, pero solo uno vale la pena en 2025

Xiaomi ha dejado con la boca abierta a todo el mundo de la tecnología con el lanzamiento de los nuevos Xiaomi 17 ya que están llamados a desplazar, por lo menos en esta generación, a los iPhone 17. Pero, un par de días antes de este lanzamiento, la marca china estrenó a los nuevos reyes de la gama alta económica: los Xiaomi 15T y 15T Pro.

Por ello, en las siguientes líneas vamos a conocer si es que el actual Xiaomi 15T está en condiciones para superar a su predecesor: el Xiaomi 14T, tras lo cual serás tú quien decida cuál merece más la pena comprar.

Xiaomi 15T: ficha técnica

Ficha técnica Xiaomi 15T Pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas

resolución 1,5K de 2,772 x 1.280 píxeles

447 ppp

tasa de refresco de 120 hercios

HDR10+

Dolby Vision

Dolby Atmos

brillo máximo de 3,200 nits

protección Gorilla Glass 7i Procesador MediaTek Dimensity 8400 Ultra RAM 12GB LPDDR5X ROM 256GB/512GB UFS 4.1 Cámara principal angular Light Fusion 800 de 50MP

telefoto de 50MP

gran angular de 12MP

frontal de 32MP Batería 5,500mAh Carga rápida carga rápida de 67W Software HyperOS 3 basado en Android 16 Resistencia IP68 Precio US$ 635.18 dólares (2,199 soles)

Xiaomi 14T ficha técnica

Ficha técnica Xiaomi 14T Pantalla AMOLED de 6,67 pulgada+

resolución 1,5K de 2,712 x 1,220 píxeles

tasa de refresco de 144 hercios

HDR10+

Dolby Vision

Dolby Atmos

brillo máximo de 4,000 nits Procesador MediaTek Dimensity 8300 Ultra RAM 12GB/16GB LPDDR5X ROM 256GB/512GB UFS 4.0 Cámara principal de 50MP con OIS

telefoto de 50MP

gran angular de 12MP

frontal de 32MP Batería 5,000mAh Carga rápida carga rápida de 67W Software HyperOS basado en Android 14 Resistencia IP68 Precio US$ 577.41 dólares (1,999 soles)

Xiaomi 15T vs. Xiaomi 14T: diferencias

El Xiaomi 15T cuenta con el MediaTek 8400 Ultra como procesador, que es una versión mejor que la del 8300 Ultra del Xiaomi 14T, lo cual se ve en el mejor rendimiento para tareas exigentes, pero también para jugar..

El 15T tiene pantalla más grande que el 14T (6,83 pulgadas contra 6,67 pulgadas), eso sí, el primero tiene 120 hercios, en tanto que el segundo lo supera con 144Hz, esta última es más recomendable por su fluidez para el gaming.

En cuanto a la autonomía, el Xiaomi 15T tiene potencia de 5,500mAh, superando a los 5,000mAh del Xiaomi 14T, pero en la carga rápida ambos comparten los mismos 67W.

La fotografía, ambos modelos, en el papel son prácticamente iguales, pero la ventaja del modelo T de 2025 saca ventaja a su antecesor respecto al zoom óptico mejorado, pero también con sensores de mayor calidad con los resultados finales.

Xiaomi 15T vs. Xiaomi 14T: ¿Cuál vale la pena comprar?

El Xiaomi 15T es mejor opción si, por ejemplo, priorizas rendimiento superior, con batería que te dure más, un sistema operativo con la última versión, procesador mucho mejor pulido y juego de cámaras con resultados superlativos.

Por su parte, el Xiaomi 14T es opción si lo que buscas es una experiencia más fluida en la pantalla, lo que incide en tu desempeño con juegos pesados, así como contar con un precio un tanto más accesible.