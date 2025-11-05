0
EN DIRECTO
Barcelona vs. Brujas por la Champions League
EN VIVO
Alianza Lima vs Los Chankas EN DIRECTO por la Liga 1

Xiaomi 15T vs. Motorola Edge 60 Pro: descubre cuál comprar si quieres un gama alta barato en 2025

Estos dos celulares se parecen en muchas cosas, pero también tiene cosas que los alejan uno del otro. Aquí los conocerás en detalle sus fichas técnicas.

Joel Dávila
Este versus sacará a relucir las virtudes y falencias de ambos dispositivos.
Este versus sacará a relucir las virtudes y falencias de ambos dispositivos. | Composición Joel Dávila/Líbero
COMPARTIR

Este 2025, las marcas desarrolladoras de celulares se han dado cuenta de que pueden mostrar al mundo teléfonos topes de gama muy balanceados entre prestaciones premium, pero también con precios de locura que hasta hace poco eran, simplemente, impensables. En este sitial se ubica el poderosísimo Xiaomi 15T, pero también se encuentra el Motorola Edge 60 Pro.

Por ello, en las siguientes líneas vamos a conocer cuáles son las bondades de estos dos celulares, así como definirás cuál es de ambos merece la pena comprar este 2025.

Este celular posee una gama de color precio que lo hace único a cada usuario.

PUEDES VER: Las 5 razones por las que este Motorola aplasta al iPhone 17: la última dejó sorprendidos a expertos

Xiaomi 15T: características

Ficha técnicaXiaomi 15T
PantallaAMOLED plana de 6,83 pulgadas.
Resolución 1,5K de 2,772 x 1,280 píxeles.
Tasa de refresco de 120Hzz.
Brillo máximo de 3,200 nits.
HDR10+.
Dolby Vision.
447 ppp.
Protección Corning Gorilla Glass 7i.
ProcesadorMediaTek Dimensity 8400 Ultra
RAM12GB
ROM256GB/512GB
CámaraAngular Light Fusion 800 de 50MP-
Telefoto de 50MP.
Gran angular de 12MP.
Frontal de 12GB.
Batería 5,500mAh
Carga rápidacarga con cable de 67W.
Sistema operativoHyperOS 3 basado en Android 16.
ResistenciaIP68
PrecioUS$ 635.34 dólares.

Motorola Edge 60 Pro: características

Ficha técnicaMotorola Edge 60 Pro
PantallaPOLED de 6,67 pulgadas.
Resolución Super HD.
HDR10+.
Tasa de refresco de 120Hz.
brillo máximo 4,500 nits.
ProcesadorMediateK Dimensity 8350 Extreme.
RAM12GB
ROM512GB
CámaraPrincipal de 50MP Sony Lytia700C.
Ultra gran anguular + macro de 50MP.
Telefoto 3X de 10MP.
Frontal de 50MP.
Batería 6,000mAh
Carga rápidaCarga con cable de 80W.
Carga inalámbrica de 15W.
Sistema operativoAndroid 16
ResistenciaCertificación IP68/IP69.
Certificado militar MIL-STD-810H.
PrecioUS$ 590.99 dólares.

Xiaomi 15T: ventajas

Sin duda alguna, el nicho del Xiaomi 15T, entre otras cosas, está en las cámaras fotografías de calidad gracias a Leica y es que este terminal, ya que cuenta con zoom óptico 5X.

Asimismo, la pantalla AMOLED de este celular con un resolución y tratamiento de la calidad de la imagen, junto con un poderoso procesador que va de maravilla con videojuegos pesados.

Motorola Edge 60 Pro: ventajas

El Motorola Edge 60 Pro nos da una notable resistencia con IP68/IP69 y certificado militar MIL-STD-810H, a la vez de una batería amplia para dos días de uso continuo.

No menor es que nos topamos con un software limpio gracias a Android 16, pero integrado con Moto AI, la IA de Motorola, que está haciendo bien las cosas hasta el momento.

Del mismo modo, su pantalla POLED curva le da un toque premium a este terminal con 4,500 nits de brillo máximo, así como protección anticaídas con Corning Gorilla Glass 7i.

Xiaomi 15T vs. Motorola Edge 60 Pro: ¿Cuál vale la pena comprar?

La respuesta es simple, si priorizas las fotos de calidad, pero también una grabación de video notable, con una pantalla con resolución de altísimo nivel, así como un procesador potente como el de un tope de gama, entonces el Xiaomi 15T.

Si, por el contrario, buscas autonomía por días, una pantalla en extremo brillante, lo mismo que una resistencia a diversos elementos como condiciones climáticas y un software puro a la vez de pulido, entonces el Motorola Edge 60 Pro espera por ti.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

Lo más visto

  1. Las 5 razones por las que este Motorola aplasta al iPhone 17: la última dejó sorprendidos a expertos

  2. 5 razones para comprar el nuevo Xiaomi 15T Pro en lugar del iPhone 17 Pro

  3. No necesitas un iPhone 17 para tener un teléfono potente: este Motorola tiene chip GAMER, 512GB y cámaras 4K

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano