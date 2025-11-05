- Hoy:
Xiaomi 15T vs. Motorola Edge 60 Pro: descubre cuál comprar si quieres un gama alta barato en 2025
Estos dos celulares se parecen en muchas cosas, pero también tiene cosas que los alejan uno del otro. Aquí los conocerás en detalle sus fichas técnicas.
Este 2025, las marcas desarrolladoras de celulares se han dado cuenta de que pueden mostrar al mundo teléfonos topes de gama muy balanceados entre prestaciones premium, pero también con precios de locura que hasta hace poco eran, simplemente, impensables. En este sitial se ubica el poderosísimo Xiaomi 15T, pero también se encuentra el Motorola Edge 60 Pro.
Por ello, en las siguientes líneas vamos a conocer cuáles son las bondades de estos dos celulares, así como definirás cuál es de ambos merece la pena comprar este 2025.
PUEDES VER: Las 5 razones por las que este Motorola aplasta al iPhone 17: la última dejó sorprendidos a expertos
Xiaomi 15T: características
|Ficha técnica
|Xiaomi 15T
|Pantalla
|AMOLED plana de 6,83 pulgadas.
Resolución 1,5K de 2,772 x 1,280 píxeles.
Tasa de refresco de 120Hzz.
Brillo máximo de 3,200 nits.
HDR10+.
Dolby Vision.
447 ppp.
Protección Corning Gorilla Glass 7i.
|Procesador
|MediaTek Dimensity 8400 Ultra
|RAM
|12GB
|ROM
|256GB/512GB
|Cámara
|Angular Light Fusion 800 de 50MP-
Telefoto de 50MP.
Gran angular de 12MP.
Frontal de 12GB.
|Batería
|5,500mAh
|Carga rápida
|carga con cable de 67W.
|Sistema operativo
|HyperOS 3 basado en Android 16.
|Resistencia
|IP68
|Precio
|US$ 635.34 dólares.
Motorola Edge 60 Pro: características
|Ficha técnica
|Motorola Edge 60 Pro
|Pantalla
|POLED de 6,67 pulgadas.
Resolución Super HD.
HDR10+.
Tasa de refresco de 120Hz.
brillo máximo 4,500 nits.
|Procesador
|MediateK Dimensity 8350 Extreme.
|RAM
|12GB
|ROM
|512GB
|Cámara
|Principal de 50MP Sony Lytia700C.
Ultra gran anguular + macro de 50MP.
Telefoto 3X de 10MP.
Frontal de 50MP.
|Batería
|6,000mAh
|Carga rápida
|Carga con cable de 80W.
Carga inalámbrica de 15W.
|Sistema operativo
|Android 16
|Resistencia
|Certificación IP68/IP69.
Certificado militar MIL-STD-810H.
|Precio
|US$ 590.99 dólares.
Xiaomi 15T: ventajas
Sin duda alguna, el nicho del Xiaomi 15T, entre otras cosas, está en las cámaras fotografías de calidad gracias a Leica y es que este terminal, ya que cuenta con zoom óptico 5X.
Asimismo, la pantalla AMOLED de este celular con un resolución y tratamiento de la calidad de la imagen, junto con un poderoso procesador que va de maravilla con videojuegos pesados.
Motorola Edge 60 Pro: ventajas
El Motorola Edge 60 Pro nos da una notable resistencia con IP68/IP69 y certificado militar MIL-STD-810H, a la vez de una batería amplia para dos días de uso continuo.
No menor es que nos topamos con un software limpio gracias a Android 16, pero integrado con Moto AI, la IA de Motorola, que está haciendo bien las cosas hasta el momento.
Del mismo modo, su pantalla POLED curva le da un toque premium a este terminal con 4,500 nits de brillo máximo, así como protección anticaídas con Corning Gorilla Glass 7i.
Xiaomi 15T vs. Motorola Edge 60 Pro: ¿Cuál vale la pena comprar?
La respuesta es simple, si priorizas las fotos de calidad, pero también una grabación de video notable, con una pantalla con resolución de altísimo nivel, así como un procesador potente como el de un tope de gama, entonces el Xiaomi 15T.
Si, por el contrario, buscas autonomía por días, una pantalla en extremo brillante, lo mismo que una resistencia a diversos elementos como condiciones climáticas y un software puro a la vez de pulido, entonces el Motorola Edge 60 Pro espera por ti.
