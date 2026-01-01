Galaxy S25 FE vs. Xiaomi 15T Pro: diferencias y similitudes entre estos potentes gama alta de 2025
Cuestan lo mismo, pero uno de estos teléfonos de Samsung y Xiaomi es mejor en procesador, cámaras, batería y rendimiento. Conoce cuál deberías comprar en 2026.
Acaba de empezar el 2026 y se ha generado un intenso debate en redes sociales sobre cuál es el mejor teléfono de gama alta más potente y económico que fue lanzado hace solo algunos meses en pleno 2025.
Si bien Samsung tiene en su catálogo al poderoso Galaxy S25 Fan Edition, por su parte Xiaomi ha presentado una de sus mejores creaciones, el Xiaomi 15T Pro, el cual tiene un juego de cámaras LEICA de alta calidad.
¿Cuál teléfono es más potente? ¿Galaxy S25 FE de Samsung o el Xiaomi 15T Pro? Pues bien, en esta nota de Libero.pe vamos a realizar un comparativo extremo entre estos dos teléfonos, los cuales tienen alta performance, puesto que ambos son celulares avanzados que te serán de mucha ayuda para lo que necesites.
Galaxy S25 FE vs. Xiaomi 15T Pro: versus de características
Para conocer cuál de estos dos teléfonos es más potente, vamos a ofrecerte un cuadro con las especificaciones de ambos equipos: Galaxy S25 FE y Xiaomi 15T Pro. En esta ficha encontrarás detalles como peso, pantalla, procesador, memoria, cámaras, batería, sistema y precio.
De ti dependerá diferenciar cuál de estos dos teléfonos es mejor y cubrirá todas tus necesidades. Revisa atentamente los detalles para tomar la decisión correcta.
|Características
|Xiaomi 15T Pro
|Galaxy S25 Fan Edition
|Dimensiones
|162,7 x 77,9 x 7,96 mm
|161,3 x 76,6 x 7,4 mm
|Peso
|210 g
|190 gramos
|Pantalla y dimensiones
|AMOLED de 6,83 pulgadas
Tasa de refresco: 144 Hz
Muestreo táctil: 480 Hz
Gorilla Glass 7i
Brillo pico: 3.200 nits
HDR10+, Dolby Vision
TÜV Rheinland Low Blue Light
TÜV Rheinland Flicker Free
TÜV Rheinland Circadian Friendly
|6,7" Dynamic AMOLED 2X
120Hz tasa de refresco
|Resolución y densidad
|2.772 x 1.280 píxeles
|2.340 x 1.080 pixeles
|Procesador
|MediaTek Dimensity 9400+
GPU Immortalis-G925 MC12
NPU 890
|Exynos 2400 (4nm)
|Memoria RAM
|12 GB LPDDR5x
|16 GB LPDDR5X
|Sistema operativo
|Android 16 con HyperOS 3
|HyperOS 3.0
|Almacenamiento interno
|256, 512 GB, 1 TB UFS 4.1
|512GB UFS 4.0
|Cámaras
|Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH
Angular Light Fusion 900, 50 MP, f/1.6, OIS
Telefoto 50 MP, f/3.0, zoom óptico x5
Gran angular 12 MP, f/2.2, FOV 120º
Vídeo 4K@60 FPS, HDR10+
Selfie: 32MP, f/2.2, FOV 90º
Principal: 50MP (f/1.8, PDAF, OIS)
Telefoto: 8MP (f/2.4, PDAF, OIS, zoom 3x)
Ultra gran angular: 12MP (f/2.2)
Selfie: 12MP (f/2.2)
|Batería
|5.500 mAh
Carga rápida 90W
Carga inalámbrica 50W
|4.900 mAh
carga rápida 45W
carga inalámbrica 25 W
carga inalámbrica inversa
|Precio
|2500 soles -740 dólares
|2800 soles - 830 dólares
|Otros detalles
|Xiaomi 3D IceLoop System
Xiaomi Offline Communication
2x altavoces
3x micrófonos
Dolby Atmos
Hi-Res y Hi-Res Wireless
IP68
|WiFi 7
Bluetooth 5.4
IP68
Gorilla Glass Victus+
sensor de huellas ultrasónico
Samsung Dex
