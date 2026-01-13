Xiaomi 15T Pro: qué precio tiene en 2026 el teléfono con cámaras 8K, Dimensity 9400+, carga 90W y precio BAJO

Este 2026, será uno de los mejores años para la marca china Xiaomi, puesto que acaba de mostrar su teléfono más TOP, el Xiaomi 17 Ultra, el cual competirá de igual a igual con el Galaxy S26 Ultra, además de un otros modelos como Honor Magic 8 Pro y iPhone 18 Pro Max.

Sin embargo, como ya es bien sabido, la marca china tiene en su catálogo una infinidad de modelos tanto de la gama premium, como gama alta y si estás pensando renovar tu teléfono para este 2026, debes de saber que el Xiaomi 15T Pro se ha convertido en el equipo más recomendable que puedes comprar, ya que tiene rendimiento TOP a un precio bajo.

Si hablamos de pantalla, el Xiaomi 15T Pro llega con un panel AMOLED de 6.83 pulgadas con una resolución 1.5K, acompañado de 144Hz de tasa de refresco, además de un brillo máximo de 3200 nits, además de una protección Gorilla Glass 7i.

La potencia del Xiaomi 15T Pro se sostiene con el chip MediaTek Dimensity 9400+, acompañado de 12GB de RAM, 512GB o 1TB, además de una batería de 5500 mAh con una carga de 90W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Colores del Xiaomi 15T Pro. Foto: Xiaomi

Sin embaro, el mejor atributo de este Xiaomi 15T Pro es su potente juego de cámaras: en este caso tenemos lentes LEICA de 50MP, lente Telefoto de 50MP, lente gran angular de 12MP y selfie de 32MP. Podrás grabar videos en 4K a 120fps y 8K a 30fps. Además, las fotografías tanto de día como de noche son realmente impresionantes.

¿Qué te parece? El precio de este Xiaomi 15T Pro actualmente para enero del 2026 es de 2500 soles en su versión más básica. Sin duda es un precio bastante aceptable para lo que ofrece.