Galaxy A57 vs. iPhone 17: ¿cuál de estos teléfonos vale la pena para este 2026?

En febrero de este 2026, Samsung lanzará de forma oficial su nuevo teléfono de gama media, el Galaxy A57 5G, un equipo que promete ser una de las mejores versiones para este nuevo año, ya que incluye una configuración impresionante a un bajo costo.

En 2025, Apple presentó al mundo su nuevo iPhone 17, su versión más 'básica' que tiene una pantalla ultra fluida de 120hz, un procesador más avanzado, entre otras especificaciones TOP.

¿Cuál de estos dos teléfonos conviene comprar para este 2026? Pues bien, eso lo vamos a responder en esta nota, puesto que te vamos a dejar un cuadro con las especificaciones técnicas del Galaxy A57 de Samsung y iPhone 17 de Apple. De esta forma podrás diferenciar cuál te conviene más y cuál es más barato.

Galaxy A57 vs. iPhone 17: versus de especificaciones

Pantalla, batería, memoria RAM, almacenamiento, batería, sistema operativo y precio. Estas especificaciones serán clave para definir tu compra y en esta nota verás enfrentados el Galaxy A57 y iPhone 17.