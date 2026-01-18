- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Colo Colo
- Barcelona vs Real Sociedad
- Boca Juniors vs Olimpia
- Bolivia vs Panamá
- Sporting Cristal
- Universitario
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Galaxy A57 vs. iPhone 17: ¿cuál de estos teléfonos vale la pena para este 2026?
Este 2026, Samsung lanzará su nuevo gama media, el cual es tan potente como el iPhone 17 de Apple. Conoce cuál de estos dos equipos es mejor y cuesta menos para este año nuevo.
En febrero de este 2026, Samsung lanzará de forma oficial su nuevo teléfono de gama media, el Galaxy A57 5G, un equipo que promete ser una de las mejores versiones para este nuevo año, ya que incluye una configuración impresionante a un bajo costo.
En 2025, Apple presentó al mundo su nuevo iPhone 17, su versión más 'básica' que tiene una pantalla ultra fluida de 120hz, un procesador más avanzado, entre otras especificaciones TOP.
PUEDES VER: Este celular Huawei de gama alta no solo tiene pantalla OLED, sus cámaras graban con calidad cinematográfica y es acuático
¿Cuál de estos dos teléfonos conviene comprar para este 2026? Pues bien, eso lo vamos a responder en esta nota, puesto que te vamos a dejar un cuadro con las especificaciones técnicas del Galaxy A57 de Samsung y iPhone 17 de Apple. De esta forma podrás diferenciar cuál te conviene más y cuál es más barato.
Galaxy A57 vs. iPhone 17: versus de especificaciones
Pantalla, batería, memoria RAM, almacenamiento, batería, sistema operativo y precio. Estas especificaciones serán clave para definir tu compra y en esta nota verás enfrentados el Galaxy A57 y iPhone 17.
|Características
|Galaxy A57 5G
|iPhone 17 de Apple
|Dimensiones
|16,11 x 7,74 x 8,2 mm
|149,6 x 71,5 x 8 mm
|Peso
|198 gramos
|177 gramos
|Pantalla y dimensiones
| Super AMOLED de 6.7 pulgadas
Full HD+
1000 nits de brillo máximo
120Hz
|LTPO OLED 6,3 pulgadas Super Retina XDR, 120 Hz
3.000 nits de brillo pico
Dolby Vision HDR
|Resolución y densidad
|1.080 x 2.340 píxeles
|2.622 x 1.206 px (458 ppp)
|Procesador
|Exynos 1680
|Apple A19 Bionic
|Memoria RAM
|8 GB RAM
|12 GB RAM
|Sistema operativo
|Android 16 - One UI 8.5
|iOS 26
|Almacenamiento interno
|256 GB y 512GB
|256 / 512 GB
|Cámaras
| Cámara principal: 50 mpx
Cámara ultra gran angular: 12 mpx
Cámara macro: 5MP
Cámara frontal: 50mpx
|Principal: 48 MP, 26 mm, f/1.6
Ultra gran angular: 12 MP, 13 mm, f/2.2
(Teleobjetivo 2x de 12 MP gracias al sensor Quad Pixel)
Zoom óptico 2x
Selfie: True Depth 18 MP, f /1.9
|Batería
| 5.000 mAh
Carga rápida de 45W
|3.988 mAh
Carga rápida de 40W con conexión USB - C
|Precio
|S/ 2,100.00 o 625 dólares
|Desde 1124 dólares, 3790 soles
|Otros detalles
|Sensor de huellas en pantalla
IP68
Doble altavoz estéreo
Samsung Knox Vault
|Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90