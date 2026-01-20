Tener un Samsung de alta calidad no tiene que ser costoso: este Galaxy A15 tiene triple cámara 50MP, 1TB y cuesta $200

En solo algunas semanas, Samsung presentará al mundo su nuevo teléfono premium, el Galaxy S26 Ultra 5G, un celular premium que tiene el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado de 12GB de RAM, 1TB de memoria y un juego de cámaras de 200MP que graba en calidad 8K.

Sin embargo, Samsung también tiene en su catálogo, teléfonos más económicos que sobresalen por su gran potencia y bajo costo. Este es el caso del Galaxy A15 5G, un equipo que solo cuesta 200 dólares y tiene un rendimiento bastante eficiente.

¿Qué características tiene el Galaxy A15 5G? Para empezar, este equipo pertenece a la gama de entrada, pero pese a ello es bastante TOP. Su pantalla tiene tecnología AMOLED con una diagonal de 6.5 pulgadas, con 90Hz y una resolución FullHD+.

La potencia de este Galaxy A15 5G llega con el procesador Dimensity 6100+, acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria interna, expandible con MicroSD de 1TB. La batería que tiene es de 5000 mAh y carga de 25W.

Colores del Galaxy A15 5G de Samsung. Foto: Samsung.

Si hablamos de cámaras: este Galaxy A15 5G llega con triple sensor. El lente principal es de 50MP, gran angular de 5MP, macro de 2MP y selfie de 13MP. No solo podrás grabar videos en 1080 pixeles a 60fps y fotografías de alta definición.

¿Qué precio tiene el Galaxy A15 5G en 2026? Por solo 700 soles, menos de 200 dólares, podrás comprar este equipo de Samsung. Sin duda una de las mejores opciones para este nuevo año.