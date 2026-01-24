¿Cuánto cuesta en 2026 el Redmi Note 14, el gama media con 256GB, cámara 108MP y batería de 5500 mAh?

Si bien Xiaomi ha demostrado que tiene la tecnología suficiente para superar a Apple con su nuevo Xiaomi 17 Pro Max, lo cierto es que la firma asiática tiene en su catálogo algunos de los gama media más avanzados y económicos que puedes encontrar en 2026.

El Redmi Note 14 5G es un teléfono de gama media más completos y si bien fue lanzado en 2024, sigue siendo una excelente alternativa, ya que tiene un procesador potente, cámaras de alta definición y para este año nuevo, su precio no supera los 550 soles.

¿Vale la pena pangar 550 soles o 165 dólares por el Redmi Note 14 5G de Xiaomi? Vamos a revelarte todas sus características técnicas para que puedas definir tu compra. En este caso tenemos un panel AMOLED de 6.67 pulgadas con una resolución de 2400 x 1080 pixeles, además de protección Gorilla Glass 5 y un brillo de 2100 nits.

Si te preocupa la potencia, debes saber que este Xiaomi llega con el procesador Dimensity 7025-Ultra, el cual llega con una configuración máxima de 12GB de RAM con 512GB de memoria interna, la cual puedes ampliar con microSD hasta 1TB.

Colores del Redmi Note 14 5G. Foto: Xiaomi

Y si hablamos de cámaras, este Redmi Note 14 5G se defiende bastante bien ya que llega con triple cámaras de 108MP. Sensor principal con OIS, lente gran angular de 8MP, macro de 2MP y selfie de 20MP. Solo podrás grabar videos en 1080 pixeles a 30fps y fotografías en alta definición.

Actualmente, en pleno 2026, este Redmi Note 14 5G es una excelente alternativa para aquellos usuarios que buscan un rendimiento intermedio, sin pagar tanto dinero.