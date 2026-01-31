- Hoy:
El iPhone 17 Pro no es el único teléfono con cámaras TOP: este Huawei graba videos en 4K de nivel cine y cuesta menos
Hasta enero del 2026, el Huawei Pura 80 Ultra es el teléfono con las mejores cámaras del mundo. Conoce porqué sería la mejor compra que hagas.
Según el último ranking internacional de DxOmark, el Huawei Pura 80 Ultra es el teléfono Android con las mejores cámaras para fotografía y video, superando a teléfonos de Apple, Xiaomi, Vivo, entre otros modelos premium.
El Huawei Pura 80 Ultra tiene sensor de 50MP, lente Telefoto de 50MP con Zoom óptico 3.7X, lente Telefoto 12.5MP con zoom óptico 9.4X, lente gran angular de 40MP, sensor Ultra Chrome 1.5MP y selfie de 13MP. Con estos sensores podrás tener un resultados premium tanto de día como de noche.
PUEDES VER: ¿Qué precio tiene el iPhone 17 Pro en 2026, el teléfono con el chip A19 Pro y las mejores cámaras con calidad 4K?
Los videos que logras grabar con este Huawei Pura 80 Ultra serán en calidad 4K a 60fps y además las fotografías que obtienes son espectaculares tanto de día como de noche.
Sin embargo, esto no es todo ya que pese a que este Huawei Pura 80 Ultra no tiene un potente procesador: este equipo llega con un chip Kirin 9020, acompañado de 16GB de RAM, 512GB de memoria, además de una batería de 5170 mAh y carga de 100W por cable y 80W de forma inalámbrica.
Este es el Huawei Pura 80 Ultra. Foto: composición/Schrödinger/@phonefuturist
Si hablamos de la pantalla de este Huawei, tenemos un panel OLED de tipo LTPO de 6.8 pulgadas con una resolución de 2848 x 1276 pixeles, además de 3000 nits de brillo y una tasa de refresco de 120Hz.
Actualmente el precio del Huawei Pura 80 Ultra ha bajado en 2400 soles y solo deberás pagar 3999 soles para tenerlo contigo. ¿Cuál cuesta en dólares? Nada más y nada menos que 1100 dólares. Cuesta regular pero su calidad es innegable.
