Es oficial: el jueves 28 de agosto no habrá clases en esta región del Perú por importante motivo

Este jueves 28 de agosto se suspenden las clases escolares y universitarias en determinada región del país por fecha de enorme valor histórico y patriótico.

Angie De La Cruz
Este 28 de agosto no habrá clases en los colegios debido a la conmemoración de la Reincorporación de Tacna al Perú.
Este 28 de agosto no habrá clases en los colegios debido a la conmemoración de la Reincorporación de Tacna al Perú. | Imagen: Andina
La Reincorporación de Tacna al Perú se conmemora cada 28 de agosto, fecha en que en 1929 Tacna volvió oficialmente a la soberanía peruana, después de casi 50 años de ocupación chilena. Debido a esta importante celebración, las clases escolares se verán afectadas en este feriado regional.

Este jueves 28 de agosto del 2025 corresponde una jornada de descanso, pero solo para la región de Tacna, por lo que en otras partes del país se realizarán las actividades laborables de manera normal. Asimismo, al sector público podrán descansar, de acuerdo a lo establecido en la Ley N.º 23849.

Este 28 de agosto no habrá clases en Tacna

El 28 de agosto en Tacna es feriado regional debido a la conmemoración de la Reincorporación de Tacna al Perú, y por ello, no hay clases escolares, ni en colegios públicos ni en privados, también descansan las universidades e institutos de la región. Cabe destacar que muchas instituciones participan en las actividades oficiales, como desfiles, ceremonias y la Procesión de la Bandera.

Debido a la reincorporación de Tacna, no habrá clases en la región este 28 de agosto.

¿Qué se celebra el 28 de agosto en Tacna?

El 28 de agosto en Tacna se celebra la Reincorporación de Tacna al Perú, una de las fechas más importantes de la historia y del civismo peruano. Ese día, en 1929, Tacna volvió oficialmente al Perú después de haber estado bajo administración chilena desde la Guerra del Pacífico.

La reincorporación fue posible gracias al Tratado de Lima, firmado el 3 de junio de 1929. Posteriormente, el 28 de agosto de 1929, se izó nuevamente la bandera peruana en la Plaza de Armas de Tacna, en medio de una multitud que celebraba su retorno a la patria.

En esta fecha, en Tacna, se llevan a cabo la procesión de la Bandera, acto central, donde la bandera peruana es llevada en andas por las calles, en una ceremonia única en el país. Además de desfiles escolares, militares y cívicos, sesiones solemnes en el Congreso y autoridades locales.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

