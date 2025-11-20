- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Municipalidad de San Juan de Miraflores repara importante vía: vecinos de la zona son los más beneficiados
Miles de ciudadanos se mostraron felices con la remodelación de esta importante vía de San Juan de Miraflores. Más detalles en la nota.
Los ciudadanos de San Juan de Miraflores se mostraron felices luego de que el municipio anunciara que está reparando las pistas del Jr. Andrés Oppenheimer. La iniciativa busca que los vecinos de la zona accedan a un lugar digno y seguro para transitar.
PUEDES VER: Municipalidad de Lima recuperó espacios públicos que eran invadidos por ambulantes previo a la campaña navideña
"Obras y más obras en SJM. Tu municipalidad de San Juan de Miraflores está trabajando en las pistas del Jr. Andrés Oppenheimer. Antes deterioradas, pero en unos días lucirán nuevas vías", indica la publicación en Facebook.
La Municipalidad de San Juan de Miraflores remodeló importante vía.
En las imágenes compartidas por la Municipalidad de San Juan de Miraflores, se puede ver que los trabajadores están realizando el asfaltado de las pistas con maquinaria pesada.
Luego de que se termine el trabajo, los ciudadanos podrán transitar de manera segura hasta la avenida César Canevaro en condiciones óptimas y seguras, ya que no habrá huecos en la vía.
Rápidamente, el post se hizo viral en las redes sociales y diversos ciudadanos no dudaron en realizar diversos comentarios sobre la renovación de esta importante vía. "Reparen las pistas del 12 de noviembre", "Creo que lo primordial en el distrito son áreas verdes", "Terminen las pistas en la urbanización popular Pamplona Baja", son mensajes que se leen en el post.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90