Municipalidad de San Juan de Miraflores repara importante vía: vecinos de la zona son los más beneficiados

Miles de ciudadanos se mostraron felices con la remodelación de esta importante vía de San Juan de Miraflores. Más detalles en la nota.

Roxana Aliaga
La Municipalidad de San Juan de Miraflores remodeló importante avenida.
La Municipalidad de San Juan de Miraflores remodeló importante avenida. | Composición Líbero / Roxana Aliaga
Los ciudadanos de San Juan de Miraflores se mostraron felices luego de que el municipio anunciara que está reparando las pistas del Jr. Andrés Oppenheimer. La iniciativa busca que los vecinos de la zona accedan a un lugar digno y seguro para transitar.

"Obras y más obras en SJM. Tu municipalidad de San Juan de Miraflores está trabajando en las pistas del Jr. Andrés Oppenheimer. Antes deterioradas, pero en unos días lucirán nuevas vías", indica la publicación en Facebook.

san juan de miraflores

En las imágenes compartidas por la Municipalidad de San Juan de Miraflores, se puede ver que los trabajadores están realizando el asfaltado de las pistas con maquinaria pesada.

Luego de que se termine el trabajo, los ciudadanos podrán transitar de manera segura hasta la avenida César Canevaro en condiciones óptimas y seguras, ya que no habrá huecos en la vía.

Rápidamente, el post se hizo viral en las redes sociales y diversos ciudadanos no dudaron en realizar diversos comentarios sobre la renovación de esta importante vía. "Reparen las pistas del 12 de noviembre", "Creo que lo primordial en el distrito son áreas verdes", "Terminen las pistas en la urbanización popular Pamplona Baja", son mensajes que se leen en el post.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

