¿Cuánto es el aguinaldo por Navidad 2025 para la Policía Nacional y se confirmó aumento de monto?
El personal de la Policía Nacional del Perú accederá al pago del aguinaldo por Navidad en este mes de diciembre 2025. Conoce si se confirmó aumento de monto.
Los trabajadores del sector público recibirán una bonificación extraordinaria en el mes de diciembre 2025: el aguinaldo. Este monto se paga dos veces al año y el segundo abono corresponde a esta época de Navidad. Entre los beneficiarios se encuentran personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (PNP).
Los policías del país accederán al aguinaldo de S/ 300; sin embargo, como este monto es considerado bajo en comparación a la gratificación, que equivale a un sueldo completo más un pago extra en favor del sector privado, se ha propuesto un incremento de su monto, ¿para este diciembre se hará efectivo?
Personal de la PNP recibirá el pago del aguinaldo de S/ 300.
Aguinaldo para PNP en diciembre: ¿se confirmó aumento?
Los efectivos policiales en actividad recibirán su sueldo mediante el Banco de la Nación, el próximo 17 de diciembre, en dicha fecha también cobrarán el aguinaldo que se mantiene con su monto de 300 soles, puesto que el proyecto de ley que proponían un aumento no se logró concentrar.
Los proyectos de ley en el Congreso proponen incrementar el aguinaldo hasta el monto de una Remuneración Mínima Vital (RMV), que en este 2025 equivale a S/ 1 130, lo que implicaría triplicar o casi cuadruplicar el aguinaldo actual. Asimismo, el pago de este beneficio se entregaría en la planilla de pagos en julio y diciembre de cada año.
Esta iniciativa legislativa no solo beneficiaría al personal de la PNP, también a los trabajadores del sector público de todos los regímenes laborales estatales, como Carrera Administrativa, CAS, magisterial, salud, Fuerzas Armadas y más:
- Decreto Legislativo N.º 276 (funcionarios públicos)
- Ley N.º 2994 (educadores)
- Ley N.º 30512 (personal de salud)
- Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (PNP)
- Docentes universitarios de la Ley N.º 30220
- Obreros permanentes y eventuales del sector público
- Personal de la salud (del numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1153)
- Pensionistas (Ley N.º 15117, los decretos leyes N.º 19846 y N.º 20530, el Decreto Supremo N.º 051-88-PCM y la Ley N.º 28091)
