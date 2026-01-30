¿Será feriado este lunes 2 de febrero? Esto se ha confirmado por celebración de la Virgen de la Candelaria

El calendario del año 2026 sigue avanzando y ahora que empezaremos un nuevo mes en breve, los ciudadanos se preguntan por las nuevas fechas consideradas como feriados que vienen. ¿Qué se sabe al respecto? Es clave tener en cuenta la información que se ha confirmado por el Estado peruano.

En los últimos días, ha crecido la interrogante alrededor de un nuevo día libre para los trabajadores, pues el próximo 2 de febrero se celebra la fiesta de la Virgen de la Candelaria, un festejo que es clave en la región de Puno y también alrededor del Perú, por ser una de las más importantes de América.

La imagen de la Virgen de la Candelaria recorre las calles en procesión a lo largo de toda la ciudad y es acompañada de danzas representativas y música tradicional, siendo así una conmemoración en la que miles de personas participan. Frente a esto, ¿se confirmó que será feriado este 2026?

Virgen de la Candelaria se festeja este 2 de febrero / FOTO: Andina

¿Será feriado este 2 de febrero por la Virgen de la Candelaria?

Es importante resaltar que en noviembre de 2014, la UNESCO declaró oficialmente la Festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Sin embargo, pese a ello no está registrada la fecha como un feriado adicional al calendario.

Fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno

Aunque el día centra es el 2 de febrero, debido a que en ese día la imagen fue traída al Perú en el año 1583 desde Cádiz o de Sevilla, la fiesta comienza en realidad durante los días finales de enero y se extiende hasta los primeros días de febrero.

¿Hay feriados en febrero 2026?

No. De acuerdo a lo que dice la Plataforma del Estado Peruano en 2026, febrero es uno de los meses que no tiene días de descanso, al igual que marzo, ya que desde el pasado 1 de enero no habrá más feriados hasta los de Semana Santa.

Feriados establecidos en Perú para 2026