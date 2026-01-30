- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Sport Huancayo
- Selección peruana
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de la Liga Peruana de Vóley
¿Será feriado este lunes 2 de febrero? Esto se ha confirmado por celebración de la Virgen de la Candelaria
Este 2 de febrero será la fiesta por la Virgen de la Candelaria, pero no muchos saben si se ha registrado como un feriado nacional en el calendario 2026.
El calendario del año 2026 sigue avanzando y ahora que empezaremos un nuevo mes en breve, los ciudadanos se preguntan por las nuevas fechas consideradas como feriados que vienen. ¿Qué se sabe al respecto? Es clave tener en cuenta la información que se ha confirmado por el Estado peruano.
En los últimos días, ha crecido la interrogante alrededor de un nuevo día libre para los trabajadores, pues el próximo 2 de febrero se celebra la fiesta de la Virgen de la Candelaria, un festejo que es clave en la región de Puno y también alrededor del Perú, por ser una de las más importantes de América.
La imagen de la Virgen de la Candelaria recorre las calles en procesión a lo largo de toda la ciudad y es acompañada de danzas representativas y música tradicional, siendo así una conmemoración en la que miles de personas participan. Frente a esto, ¿se confirmó que será feriado este 2026?
Virgen de la Candelaria se festeja este 2 de febrero / FOTO: Andina
¿Será feriado este 2 de febrero por la Virgen de la Candelaria?
Es importante resaltar que en noviembre de 2014, la UNESCO declaró oficialmente la Festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Sin embargo, pese a ello no está registrada la fecha como un feriado adicional al calendario.
Fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno
Aunque el día centra es el 2 de febrero, debido a que en ese día la imagen fue traída al Perú en el año 1583 desde Cádiz o de Sevilla, la fiesta comienza en realidad durante los días finales de enero y se extiende hasta los primeros días de febrero.
¿Hay feriados en febrero 2026?
No. De acuerdo a lo que dice la Plataforma del Estado Peruano en 2026, febrero es uno de los meses que no tiene días de descanso, al igual que marzo, ya que desde el pasado 1 de enero no habrá más feriados hasta los de Semana Santa.
Feriados establecidos en Perú para 2026
- Jueves 2 de abril: Semana Santa
- Viernes 3 de abril: Semana Santa
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
- Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90