¿Se confirmó nuevo feriado largo en febrero 2026? Consulta el calendario oficial a poco del inicio de mes

El inicio de mes está a la vuelta de la esquina, por lo que muchos se alistan para conocer qué nuevos días libres se han programado dentro del calendario en febrero 2026, pues estos días libres sirven para realizar otras actividades fuera de la rutina.

Los ciudadanos en el Perú no han podido aprovechar un feriado desde el pasado jueves 1 de enero, fecha en la que se celebró el Año Nuevo, ya que luego de ello no se ha presentado otro día de descanso para salir de viaje, pasear o simplemente estar en casa.

Frente a esto, es necesario tener claro si hay un nuevo periodo de fin de semana largo considerado en este segundo mes del año. AQUÍ te dejaremos cada una de las festividades cívicas, históricas o religiosas que marcan un descanso obligatorio establecido por ley.

¿Hay nuevo feriado largo en febrero 2026?

De acuerdo a la información oficial del Estado peruano, el calendario no cuenta con nuevos feriados establecidos en el mes de febrero de 2026, ya que es una de las temporadas en las que no hay ninguna conmemoración nacional registrada como tal.

¿Cuánto te deben pagar por trabajar en feriados?

Si trabajas en un día feriado no laborable en el sector privado, tienes derecho a una triple remuneración por cada día feriado trabajado, solo si no se ofrece un descanso sustitutorio

Se trata del pago por el día feriado, incluido en el salario normal, además el pago por el trabajo realizado, y finalmente una sobretasa del 100%.

Feriados confirmados en 2026