- Hoy:
- Partidos de hoy
- Juan Pablo II vs FC Cajamarca
- Melgar vs Cienciano
- Elche vs Barcelona
- Atlético Nacional vs Inter Miami
- América vs Necaxa
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de la Liga Peruana de Vóley
¿Se confirmó nuevo feriado largo en febrero 2026? Consulta el calendario oficial a poco del inicio de mes
El mes de febrero está por comenzar y los ciudadanos están a la expectativa por lo que establece el calendario de feriados en 2026.
El inicio de mes está a la vuelta de la esquina, por lo que muchos se alistan para conocer qué nuevos días libres se han programado dentro del calendario en febrero 2026, pues estos días libres sirven para realizar otras actividades fuera de la rutina.
PUEDES VER: ¿Será feriado este lunes 2 de febrero? Esto se ha confirmado por celebración de la Virgen de la Candelaria
Los ciudadanos en el Perú no han podido aprovechar un feriado desde el pasado jueves 1 de enero, fecha en la que se celebró el Año Nuevo, ya que luego de ello no se ha presentado otro día de descanso para salir de viaje, pasear o simplemente estar en casa.
Frente a esto, es necesario tener claro si hay un nuevo periodo de fin de semana largo considerado en este segundo mes del año. AQUÍ te dejaremos cada una de las festividades cívicas, históricas o religiosas que marcan un descanso obligatorio establecido por ley.
¿Hay nuevo feriado largo en febrero 2026?
De acuerdo a la información oficial del Estado peruano, el calendario no cuenta con nuevos feriados establecidos en el mes de febrero de 2026, ya que es una de las temporadas en las que no hay ninguna conmemoración nacional registrada como tal.
¿Cuánto te deben pagar por trabajar en feriados?
Si trabajas en un día feriado no laborable en el sector privado, tienes derecho a una triple remuneración por cada día feriado trabajado, solo si no se ofrece un descanso sustitutorio
Se trata del pago por el día feriado, incluido en el salario normal, además el pago por el trabajo realizado, y finalmente una sobretasa del 100%.
Feriados confirmados en 2026
- Jueves 2 de abril: Semana Santa
- Viernes 3 de abril: Semana Santa
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
- Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90