¿Hay feriado largo este 2 y 3 de febrero? Esto debes saber por celebración de la Virgen de la Candelaria

El mes de febrero ha iniciado este domingo 1 y muchos de los ciudadanos están a la espera de conocer qué dicta el calendario completo de feriados, para poder organizar diferentes actividades durante los días libres que se hayan establecido oficialmente.

PUEDES VER: Municipalidad de Lima publica recorrido para el Pasacalle de la Fiesta de la Candelaria este 31 de enero y 1 de febrero

Como cada año, el Estado peruano se encarga de fijar las fechas de descanso que tendrán los trabajadores durante el año, con la finalidad de que se pueda tener un orden por cada mes en cuanto a las celebraciones religiosas, culturales o de otra índole.

Así pues, se suspenden las actividades laborales, escolares y comerciales, y en algunos casos también los servicios públicos. Por este motivo, muchos se vienen preguntando acerca de lo que se sabe del 2 de febrero, día en el que se festeja a la Virgen de la Candelaria.

La festividad se celebra principalmente el 2 de febrero de cada año, siendo el día central para toda clase de conmemoraciones, especialmente relevantes en Puno, Perú. No obstante, las celebraciones se extienden desde finales de enero hasta febrero.

Conoce si este 2 y 3 de febrero será un feriado largo en el calendario / FOTO: Freepik

¿Habrá feriado largo el 2 y 3 de febrero por la Virgen de la Candelaria?

De acuerdo a lo que indican los reportes de días libres para 2026, el lunes 2 de febrero no ha sido declarado como un feriado nacional ni día no laborable en Perú, por lo tanto todo seguirá su curso con normalidad. De la misma manera, no habrá feriado largo considerado en el calendario.

¿Febrero tiene feriados?

No. Febrero es uno de los meses en el año que no tiene días feriados, al igual que pasa con marzo y septiembre. El resto de los meses cuentan con al menos un feriado o día no laborable registrado.

Feriados de 2026