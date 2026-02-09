Municipalidad de Barranco anuncia importante cambio en Costa Verde: acción beneficiará a vecinos y visitantes

Después de haber anunciado el cierre del turístico Puente de los Suspiros por motivos de renovación en su estructura, la Municipalidad de Barranco ha confirmado una nueva noticia que impactará de manera positiva en los ciudadanos y logrará que el ambiente se refleje mucho más sano.

Se trata de un conjunto de acciones organizado y ejecutado para intervenir varias áreas de la Costa Verde, las cuales habían generado una problemática con la basura acumulada y con la presencia de ciudadanos viviendo en estas calles.

Costa Verde se renueva

Esta zona requería de suma atención por parte de las autoridades, ya que es una de las más concurridas en el distrito y también es un punto clave para los turistas que visitan a menudo la capital, mucho más en esta época en la que se considera el principal destino para aprovechar el mar y el sol en verano.

Bajo este contexto, por medio de sus redes sociales, la comuna distrital comunicó que decidió mejorar la calidad de vida de los vecinos alrededor y mediante una respuesta rápida, eficiente y conjunta, llevaron a cabo una limpieza profunda, eliminado desechos y apartando del lugar a quienes estaban instalados.

Distrito de Barranco anunció cambio en Costa Verde / FOTO: Municipalidad de Barranco

"La Municipalidad de Barranco, realizó un operativo integral en el acantilado de la Costa Verde, que incluyó el desalojo de ocupaciones informales, el retiro de personas en situación de abandono y la eliminación de covachas.", dice el mensaje en su plataforma oficial.

Asimismo, aseguró que con esto se pretende optimizar la calidad de vida, la salud pública y el bienestar de la comunidad al reducir riesgos sanitarios. "Estas acciones buscan garantizar el orden, la salubridad y la seguridad, protegiendo nuestros espacios naturales para el bienestar de todos los vecinos y visitantes.", se lee en la publicación.