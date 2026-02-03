Vecinos de Barranco recibieron triste noticia por cierre de importante atractivo turístico

Después de más de 100 años siendo un atractivo clave, el distrito de Barranco ha decidido cerrar temporalmente un importante espacio en el distrito que era visitado a diario por turistas de todas partes del mundo. La noticia fue recibida con tristeza por los vecinos, quienes echarán de menos el concurrido lugar.

Se trata de el famoso y conocido Puente de Los Suspiros, estructura popular entre los peruanos y extranjeros por ser un monumento histórico que recibe continuamente la presencia de miles de ciudadanos en busca de conocer más sobre esta construcción, que en febrero 2026 cumple 150 años de haberse inaugurado.

A partir de este martes 3 de febrero, y justo en su mes de aniversario, las autoridades del distrito ejecutarán diferentes obras de reforzamiento estructural y además, se generará una mejora en su sistema de iluminación. Esto con la finalidad de brindar una óptima experiencia a quienes transiten por el puente.

De la misma manera, se confirmó que la Bajada de los Baños, la cual se ubica por debajo del puente, también tendrá un cierre parcial durante todo el tiempo que se alargue la realización de las acciones de renovación e implementación en el Puente de Los Suspiros.

¿Cuánto tiempo estará cerrado el Puente de Los Suspiros?

El emblemático lugar permanecerá cerrado por 180 días, es decir un periodo de seis meses debido a trabajos de restauración integral, según lo que indicó la alcaldesa Jessica Vargas, en Canal N.

Asimismo, indicó que se requiere de un mantenimiento ahora mismo, pues el último fue realizado en el año 2014 y que, tras 12 años, el monumento ya necesita remodelaciones en su estructura de madera.

La representante del distrito también resaltó que no dejará pasar desapercibido la celebración por el aniversario del Puente de Los Suspiros, que es el próximo 14 de febrero. Por otro lado, aclaró que habrá vías alternas para que los turistas puedan seguir llegando a disfrutar de los alrededores.