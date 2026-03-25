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Villa María del Triunfo remodelará importante zona en favor de miles de vecinos: obra será 100% de concreto
El municipio de Lima Sur comenzó la importante obra de renovación de dicha zona la cual fue bien recibida por los vecinos quienes experimentarán mejoras en sus vidas.
Muchos lugares de Lima Metropolitana aún tienen temas sociales, de servicios e infraestructura que superar. Villa María del Triunfo es uno de los distritos más populosos de la capital, una comuna pujante que se ha abierto paso en medio de la nada y cada día se sigue superando. Por ello, el municipio de VMT acaba de iniciar una obra vial que beneficiará a miles de vecinos.
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VMT remodelará jirón Abraham Valdelomar en favor de vecinos
La obra que emprenderá la comuna edil se encuentra en la Zona 2 de Cercado, la cual constará de la modernización del jirón Abraham Valdelomar, al sur del municipio.
Esta obra se basa en la colocación de 1,08 kilómetros de 100% concreto. La elección de este material no es al azar, todo lo contrario, responde a que este producto garantiza la resistencia de la pista, así como la modernización de esta vía.
En el video compartido por las redes sociales del municipio en cuestión vemos el estado actual del jirón Abraham Valdelomar, el cual muestra evidente deterioro como desgaste de su asfaltado, el cual se mezcla con el clima árido que caracteriza a buena parte de los distritos de Lima.
Asimismo, la publicación nos muestra a los vecinos reunidos en el inicio de la obra, los cuales celebran al ritmo de la música, mientras la maquinaria pesada va llegando con la consigna de dar comienzo a la remodelación de esta arteria.
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