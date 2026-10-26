Municipalidad de Los Olivos realiza campaña de DNI electrónico GRATIS: dónde y cuándo será

Una oportunidad para obtener o actualizar tu documento de identidad sin gastar dinero llega a Lima Norte. La Municipalidad de Los Olivos, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), realizará una nueva campaña gratuita de DNI electrónico; sin embargo, hay un detalle que los vecinos deben tener en cuenta: solo habrá 55 cupos disponibles.

Campaña de DNI electrónico gratis en Los Olivos

La jornada de identificación se realizará el martes 27 de octubre, desde las 9:00 a. m. hasta las 12:30 p. m. Los vecinos interesados deberán acercarse al frontis de la Veterinaria Municipal, ubicada al costado del Palacio Municipal de Los Olivos. Debido a que la atención estará sujeta a la disponibilidad de los 55 cupos gratuitos, es importante organizar la visita con anticipación y evitar llegar a última hora.

Vecinos de Los Olivos podrán acceder a la campaña de gratuita de DNI.

La campaña permitirá realizar diferentes gestiones relacionadas con el documento de identidad. Entre los servicios anunciados figuran el trámite del primer DNI, la inscripción para obtener el DNI electrónico, la renovación del documento y el cambio de domicilio. De esta manera, los vecinos que cumplan con las condiciones establecidas podrán aprovechar esta iniciativa municipal para actualizar sus datos de identificación sin pagar por el trámite incluido en la campaña.

Otro de los servicios disponibles será la actualización de la fotografía del DNI electrónico, dirigida específicamente a menores de 17 años y adultos mayores de 60 años. Esta alternativa permitirá a las personas comprendidas en esos grupos gestionar la renovación de su imagen conforme a las condiciones de la jornada. Se recomienda verificar los requisitos correspondientes antes de acudir, para evitar inconvenientes durante la atención.

Por otra parte, la campaña también contempla la atención de personas con discapacidad. Para acceder al servicio, deberán presentar su carné de Conadis y una copia del documento. Este requisito debe tenerse en cuenta antes de acudir al punto de atención, especialmente porque el tiempo disponible será limitado y la actividad contará con un número reducido de cupos gratuitos.