0
LO ÚLTIMO
Indecopi sancionó a Alianza Lima por 'apagón' en la final del 2023
EN DIRECTO
River Plate vs. Unión EN VIVO por Copa Argentina

Polémica en la WNBA: Lisa Leslie cree que Caitlin Clark no debería seguir jugando

Lisa Leslie, pionera en la WNBA, genera controversia al opinar que Caitlin Clark no debería continuar en la liga.

Darlyn De La Cruz
Caitlin Clark acumula 22 partidos ausentes en la temporada regular.
Caitlin Clark acumula 22 partidos ausentes en la temporada regular. | Composición: Darlyn De La Cruz/ líbero
COMPARTIR

Caitlin Clark atraviesa una temporada 2025 muy complicada debido a tres lesiones que sufrió a lo largo del año. Desde su última aparición, durante la semana del Juego de las Estrellas, la All-Star no regresa al campo acumulando 15 juegos consecutivos de ausencia. Ante esta situación, varios especialistas opinaron con cautela, incluyendo a Lisa Leslie, quien expresó que lo mejor sería que la estrella de Indiana Fever permanezca fuera de acción el resto de la temporada para enfocarse en una recuperación completa y evitar posibles recaídas.

Portada del juego NBA 2K26

PUEDES VER: NBA 2k26 promete revolucionar con estos 3 cambios: entérate cuáles son

¿Por qué Lisa Leslie cree que Caitlin Clark no debe seguir jugando?

En el programa de CBS Sports Network emitido entre la semana, Lisa Leslie compartió un momento ameno conversando sobre el rendimiento actual en la WNBA y los posibles candidatos a los playoffs. Sin embargo, cuando fue consultada por el estado de Caitlin Clark, base de las Indiana Fever, se limitó a decir que, si dependiera de ella, no volvería a incluir a la novata en lo que resta de la campaña.

"Queremos ver a Caitlin Clark alcanzar la longevidad de su carrera. Personalmente, no volvería a poner a Caitlin Clark en la cancha esta temporada. Y lo digo solo porque tuve la misma lesión que ella; esa lesión profunda en la ingle no es algo con lo que se pueda jugar", expresó la legendaria pívot de la liga femenina

¿Quién es Lisa Leslie?

Lisa Deshaun Leslie debutó en la WNBA en 1997 y se retiró en 2009, tras una destacada carrera de 12 temporadas con Los Angeles Sparks. Antes de su etapa profesional, brilló en la Universidad del Sur de California, donde quedó seleccionada cuatro veces al quinteto ideal de la conferencia All-Pacific Ten. Con la selección de Estados Unidos, conquistó cuatro medallas de oro olímpicas (1996, 2000, 2004 y 2008) y participó en tres Mundiales, obteniendo un bronce (1994) y oros (1998 - 2002). También ganó oro en el FIBA Américas 1993.

En la WNBA, la estadounidense se convirtió en una pieza clave en los campeonatos de los Sparks en 2001 y 2002, siendo reconocida como MVP de las Finales en ambas ocasiones. Además, acumuló ocho selecciones al All-Star y múltiples apariciones en el equipo ideal de la temporada. En reconocimiento a su legado, su camiseta número 9 tuvo que ser despojada por la franquicia tras su retiro, consolidándola como una figura histórica del baloncesto femenino.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Darlyn De La Cruz
AUTOR: Darlyn De La Cruz

Últimas noticias y entrevistas de Darlyn De La Cruz por diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. IPD y 'Pantera' Zegarra se unen para impulsar el box peruano

  2. Tabla de posiciones del Mundial de Vóley Femenino 2025: así va la fase de grupos

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más Deportes

Estados Unidos

Fútbol Peruano