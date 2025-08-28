Polémica en la WNBA: Lisa Leslie cree que Caitlin Clark no debería seguir jugando

Caitlin Clark atraviesa una temporada 2025 muy complicada debido a tres lesiones que sufrió a lo largo del año. Desde su última aparición, durante la semana del Juego de las Estrellas, la All-Star no regresa al campo acumulando 15 juegos consecutivos de ausencia. Ante esta situación, varios especialistas opinaron con cautela, incluyendo a Lisa Leslie, quien expresó que lo mejor sería que la estrella de Indiana Fever permanezca fuera de acción el resto de la temporada para enfocarse en una recuperación completa y evitar posibles recaídas.

¿Por qué Lisa Leslie cree que Caitlin Clark no debe seguir jugando?

En el programa de CBS Sports Network emitido entre la semana, Lisa Leslie compartió un momento ameno conversando sobre el rendimiento actual en la WNBA y los posibles candidatos a los playoffs. Sin embargo, cuando fue consultada por el estado de Caitlin Clark, base de las Indiana Fever, se limitó a decir que, si dependiera de ella, no volvería a incluir a la novata en lo que resta de la campaña.

"Queremos ver a Caitlin Clark alcanzar la longevidad de su carrera. Personalmente, no volvería a poner a Caitlin Clark en la cancha esta temporada. Y lo digo solo porque tuve la misma lesión que ella; esa lesión profunda en la ingle no es algo con lo que se pueda jugar", expresó la legendaria pívot de la liga femenina

¿Quién es Lisa Leslie?

Lisa Deshaun Leslie debutó en la WNBA en 1997 y se retiró en 2009, tras una destacada carrera de 12 temporadas con Los Angeles Sparks. Antes de su etapa profesional, brilló en la Universidad del Sur de California, donde quedó seleccionada cuatro veces al quinteto ideal de la conferencia All-Pacific Ten. Con la selección de Estados Unidos, conquistó cuatro medallas de oro olímpicas (1996, 2000, 2004 y 2008) y participó en tres Mundiales, obteniendo un bronce (1994) y oros (1998 - 2002). También ganó oro en el FIBA Américas 1993.

En la WNBA, la estadounidense se convirtió en una pieza clave en los campeonatos de los Sparks en 2001 y 2002, siendo reconocida como MVP de las Finales en ambas ocasiones. Además, acumuló ocho selecciones al All-Star y múltiples apariciones en el equipo ideal de la temporada. En reconocimiento a su legado, su camiseta número 9 tuvo que ser despojada por la franquicia tras su retiro, consolidándola como una figura histórica del baloncesto femenino.