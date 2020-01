Descubre cuantos puntos tiene Beastcoast y en que puesto del DPC se encuentra actualmente

Después de su eliminación de la DreamLeague Season 13 a manos de Invictus Gaming. Beastcoast se quedó con las ganas de asegurar una mayor cantidad de puntos del Dota Pro Circuit para conseguir un cupo directo a The International 2020.

A pesar de eso, Beastcoast sigue siendo el equipo sudamericano que mayor cantidad de puntos del Dota Pro Circuit ha asegurado en lo que va del circuito 2019-20.

Tras haber conseguido entrar nuevamente al Top 8 de una Major. Beastcoast se ha asegurado un total de 450 puntos de Dota Pro Circuit además de un premio en efectivo de 40 mil dólares.

Recordemos que en la MDL Chengdu Major, Beastcaost quedó en el mismo puesto que en esta ocasión por lo que obtuvo la misma cantidad de puntos DPC y premio monetario

we fought hard, but couldn't quite make the reverse sweep! @invgaming take the series 2-0, GGWP 👏 we hope you enjoyed the games #DHDL13 🌊🌊 pic.twitter.com/10WwBa6hga