Fortnite tendría como invitado a Kratos de God of War esta temporada

Luego de mucha especulación, la Temporada 5 de Fortnite Capítulo 2 ya está entre nosotros. Tras el apagón causado por el combate contra Galactus, que hasta rompió un récord en Twitch, sus secuelas no se hicieron esperar sobre la isla. ¿Qué nos espera en esta nueva temporada? ¿Qué pasó con el "Punto Cero"? En las siguientes semanas lo descubriremos.

Mientras esperamos que las respuestas lleguen, y conociendo a este juego la información será dosificada a cuentagotas, un nuevo battle pass ha sido revelado. Este, como de costumbre, nos espera con 100 niveles para ser completado y nos devolverá 1.500 V-Bucks. Incluso, como se ve en el tráiler, nuevos personajes llegarán a la isla en busca de la victoria tras responder al llamado de Jonesy.

Epic Games no ha sido nada modesto al demostrar la cercanía que tiene con PlayStation. Recordemos que a mediados de este año el nuevo motor de esta compañía, Unreal Engine 5, se mostró primero corriendo en una PlayStation 5. Tal parece que esa cercanía nuevamente quedará patente luego de esta misteriosa nota de audio, cortesía del mismísimo Jonesy, que la cuenta oficial de PS compartió hace unos minutos. Aquí una transcripción:

"Bitácora de la Realidad #32: Nota personal - NO INVESTIGUES a los objetivos antes de llevarlos a la isla. Porque... si lo haces... podrías enterarte de cosas que realmente no te gustarían saber. Como, no sé, por ejemplo que el siguiente tipo que escojas ha, literalmente, aniquilado múltiples DIOSES... usando solo sus manos en un arranque de furia incontrolable. Ufff... aquí vamos."

Lo que ha realmente encendido las alarmas es la imagen promocional que HYPEX, el conocido dataminer de Fornite, cpmártió con todos su seguidores luego de la aparición de esa nota de audio.

Kratos will be a skin soon! (Reposted for a better image) pic.twitter.com/S6lgYMcGJR