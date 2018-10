Arturo Vidal y la increíble opinión que dio sobre la Selección Peruana

Si bien, se espera con ansias el desarrollo del ‘Clásico del Pacífico’, entre Perú y Chile, los pupilos de Ricardo Gareca se han esmerado en asegurar que será un duro enfrentamiento pero que no existe rivalidad fuera de las canchas, actitud que fue tomada por una de las estrellas del equipo del sur, Arturo Vidal.

De la misma forma que Gary Medel, el jugador del Barcelona resaltó el crecimiento que tuvo la Selección Peruana durante los últimos años, logrando la clasificación al Mundial y venciendo a oponentes de trayectoria. Además, aseguró que no existe enemistad con la ‘bicolor’.

"Perú está creciendo mucho y no hay rivalidad. Si bien quedaron eliminados del Mundial al principio, se les vio bien y van en un crecimiento. Por mi parte, llego muy feliz aunque he estado un poco molesto en los últimos partidos. Pero esto es así y hay que seguir luchando, se vienen duelos importantes y la temporada recién está iniciando", manifestó Vidal.

Asimismo, se refirió a su equipo y los nuevos elementos para asumir esta jornada como el caso del jugador del Club Necaxa, Matías Fernández. Sin embargo, no quiso emitir palabra sobre los jugadores que no estarán presentes.

"Es una linda noticia el llamado de Matías Fernández porque es un gran futbolista que trabaja muy duro y está haciendo las cosas bien. Ojalá lo disfrute, esta selección siempre necesita a los que están en su mejor momento. No hablo de los que no están porque entrar en eso es muy feo, además de que hace bastante tiempo se dijo que no se iba a hacer eso", sentenció Arturo Vidal.

EL DATO

Perú y Chile se enfrentarán este jueves 12 a las 7:00 p.m. en el Hard Rock Stadium de Miami.