Manchester City vs Watford EN VIVO por la jornada 15 de la Premier League

Manchester City visita a Watford EN VIVO el martes desde las 3:00 p.m. en el estadio Vicarage Road por la jornada 15 de la Premier League. La transmisión estará a cargo de ESPN 2, además podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias del partido vía Libero.pe.

Manchester City, líder de la tabla de la Premier League, espera conseguir el décimo quinto partido invicto para mantener su liderazgo y no dejar que Liverpool, que le pisa los talones, termine de sacarlo del primer lugar.

En unos minutos dará comienzo la rueda de prensa de Pep Guardiola previa al choque frente al Watford.



Le esperamos. Atentos y atentas.#MCFCEspañol pic.twitter.com/YHYFOmXKbS — Manchester City (@ManCityES) 3 de diciembre de 2018

Por lo cual, Josep Guardiola no se confía y sacará su mejor artillería con Sané, Sterling y Gabriel Jesús en el ataque, quienes buscarán suplir la ausencia de Sergio el 'Kun' Agüero, ausente por una fuerte lesión muscular que tardaría hasta cuatro semanas en recuperarse.

Además, Guardiola confirmó que Kevin De Bruyne es otro de sus elementos que no está listo para el duelo del martes, aunque reveló que esperará un poco más para determinar si Oleksandr Zinchenko se reincorpora o no a su once.

“Hay muchos partidos por delante, lo que decidamos lo haremos en función de cada situación, y cada situación es diferente”. #MCFCEspañolhttps://t.co/DeMjdvM4ER — Manchester City (@ManCityES) 3 de diciembre de 2018

“Está siendo excelente. Lo que ha hecho en varios países es excelente. Hace que sus clubs estén estables. Espero que pueda seguir en el Watford mucho tiempo”, enfatizó el entrenador de los ‘ciudadanos’ en referencia al trabajo de Javier Gracia.

En la otra cara de la moneda, las ‘avispas’ llegan al encuentro en medio de la necesidad de sumar a como dé lugar, ya que hace cuatro jornadas no consigue un resultado positivo, por lo cual se ubica en la décima casilla de la tabla inglesa.

Posibles alineaciones del Manchester City vs Watford:

Manchester City: Ederson, Danilo, Otamendi, Laporte, Zinchenko, Silva, Fernandinho, Gündogan, Sterling, Gabriel Jesus, Sané.

DT: Josep Guardiola

Watford: Foster, Kiko, Mariappa, Cathcart, Masina, Doucouré, Sema Ken, Hughes, Pereyra, Deeney, Deulofeu.

DT. Javier Gracia.

Guía de canales del Manchester City vs Watford:

Horarios del Manchester City vs Watford:

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 4:00 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 2:00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 4:00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 5:00 p.m.