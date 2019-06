Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY 29 de junio del 2019

Partidos de HOY Copa América 2019 sábado 29 de junio, transmisión Fútbol EN VIVO: Perú vs Uruguay. La agenda futbolística de HOY está recontra emocionante con vibrantes encuentros correspondiente a la Copa Oro, Copa Bicentenario y Mundial Femenino. Mira los partidos de hoy ONLINE GRATIS.

La Selección Peruana se enfrentará a Uruguay en el Arena Fonte Nova, por los cuartos de final de la Copa América. Paolo Guerrero estará desde el arranque como único delantero centro. Ricardo Gareca volverá al once que lo llevó al Mundial de Rusia 2018 con Edison Flores, André Carrillo y Christian Cueva como tridente ofensivo por detrás del ‘Depredador’.

El conjunto dirigido por Óscar Washington Tabárez pondrá un equipo más equilibrado para tapar la salida por las bandas del conjunto nacional. Con Edinson Cavani y Luis Suárez como dupla de atacantes, la sorpresa será que Nicolás Lodeiro se quedará en la banca de suplentes.

PARTIDOS HOY SÁBADO 29 DE JUNIO

Copa América

14.00 horas: Perú vs Uruguay

Mundial Femenino

08.00 horas: Italia vs Holanda

11.30 horas: Alemania vs Suecia

Copa Oro

18.00 horas: Haití vs Canadá

20.30 horas: México vs Costa Rica

Copa Bicentenario

11.30 horas: Pirata FC vs Juan Aurich

11.30 horas: Sport Victoria vs Binacional

17.45 horas: César Vallejo vs Alianza Atlético

20.00 horas: Cantolao vs Cienciano

Copa África de Naciones

09.30 horas: Mauritania vs Angola

12.00 horas: Camerún vs Ghana

15.00 horas: Benín vs Guinea-Bisáu

MUNDIAL FEMENINO

El Mundial Femenino de Francia 2019 se encuentra en su etapa final y HOY sábado se disputarán los últimos dos partidos de cuartos de final. A primera hora jugarán Italia y Holanda, en un cotejo no apto para cardiacos. Mientras que horas más tarde, Alemania chocará con Suecia, ambas favoritas a llevarse el título.

COPA ORO

La Copa Oro 2019 también empezará la fase de cuartos y este 29 de junio se jugarán dos cotejos. Haití quiere hacer historia y pese a que en la previa no la tiene tan complicada, ya que le toca a Canadá, que podría dar la sorpresa. El plato fuerte de la noche será cuando México se mida a la siempre difícil Costa Rica.

COPA BICENTENARIO

La Copa Bicentenario 2019 llevará a cabo una segunda jornada muy picante con juegos como el de Cantolao con Cienciano en el Miguel Grau del Callao. César Vallejo recibirá en Trujillo a Alianza Atlético. Pirata FC, más temprano jugará con Juan Aurich y a la misma hora Sport Victoria chocará ante el campeón del Clausura, Binacional.