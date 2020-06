Liverpool goleó 4-0 al Crystal Palace y se acerca al título de la Premier League [RESUMEN]

Acaricia el título. Liverpool no tuvo piedad contra su rival y aplastó con un contundente marcador al Crystal Palace por 4-0. Los dirigidos por Jürgen Klopp obtuvieron este cómodo triunfo gracias a los tantos de Alexander Arnold, Mohamed Salah, Fabinho y Sadio Mané que selló la goleada con una sutil definición.

El partido arrancó tal cual era de esperarse, con Liverpool dominando la pelota y un Cyrstal Palace resistiendo los embates del local. Mané, Salah y Firmino llegaban por todos lados superando la defensa rival presagiando lo que el marcador final deparó.

Alexander-Arnold abriría el marcador con soberbio tiro libre que se coló en el ángulo del arco rival tras superar la barrera. Golazo. Y Liverpool fue afianzando su superioridad con el pasar del partido ante la nula resistencia rival. Salah aparecería sobre el final de la primera parte para cerrar el 2-0 e ir al descanso.

Fabinho, otro artífice de esta volante red, convirtió el tercero con otro golazo tras un remate de media distancia. Pero si faltaba alguien que pueda aparecer en el cotejo, ese era Sadio Mané. El africano recibió una gran asistencia de Salah y definió cruzado ante la salida del portero para sellar la goleada.

Si el Manchester City no le gana a Chelsea, Liverpool podría coronarse como el flamante campeón de la Premier League por primera vez en su historia. Jürgen Klopp parece cumplir lo que tantos otros técnicos lucharon, pero no consiguieron. Queda poco para la gloria.

SEGUNDO TIEMPO

93' Final del partido.

90' Se añade tres minutos al encuentro.

87' Toca y toca al Liverpool en busca del final del partido.

83' Nuevos cambios en Liverpool: deja la cancha Mané para el ingreso de Elliott.

75' Liverpool es dueño absoluto del partido ante un rival que parece haber bajado los brazos.

72' Falta de Arnold cuando el Crystal Palace partía a un contragolpe.

68' ¡GOOOOOOOOL DE LIVERPOOL! Sadio Mané define cruzado tras un gran pase de Fabinho para decretar el 4-0 sobre Crystal Palace.

67' Chamberlain intentó de media distancia con un disparo que pudo ser el cuarto.

64' Cambio en Liverpool: deja la cancha Henderson para el ingreso de Chamberlain.

62' ¡UFFFFF! Salah se animó de media distancia con un remate de zurda que pasó muy cerca del arco rival.

54' ¡GOOOOOOOOOOOOL DE LIVERPOOL! Fabinho sacó un formidable remate de media distancia para el 3-0 sobre Crystal Palace.

48' Mané tuvo en sus pies el tercero con un disparo de derecha rasante que pasó pegadita al arco rival.

¡Arranca la segunda parte!

PRIMER TIEMPO

47' Final de la primera parte.

44' Se añaden dos minutos a esta primera parte.

42' ¡GOOOOOL DE LIVERPOOL! Mohmaed Salah definió ante la salia del portero rival y anota el 2-0 sobre Cyrstal Palace.

38' ¡NOOOO! Salah aprovechó una mala salida del portero del Crystal y el egipcio no pudo mandar su remate al fondo del arco. Era el segundo del Liverpool.

34' ¡UFFFFF! Wijnaldum apareció solo por el lado izquierdo y tras asistencia de Mané pegó un remate el cual pasó cerquita del arco rival.

32' Fabinho ejecuta el tiro libre, pero manda su disparo por arriba del arco.

31' Nueva falta contra Fabinho cerca del área rival. Arnold se acomoda para volver a patear.

30' Crystal Palace no logra robar la pelota en busca del empate.

25' ¡UFFFF! Henderson le pegó de volea y por poco anota el segundo del partido al estrellar su remate en el palo.

22' ¡GOOOOOOOOOOOL DE LIVERPOOL! Alexander-Arnold ejecuta manera brillante un tiro libre y anota el 1-0 sobre Crystal Palace.

21' Tiro libre de peligro para Liverpool tras una falta sobre Fabinho.

18' Buen centro de Arnold que buscaba a Firmino, pero que la defensa rival se encargó de rechazar.

15' Crystal Palace le roba la pelota al Liverpool que ahora juega en su propio campo.

11' Ayew pierde una contra de peligro para Crystal Palace al no llegar a un pase filtrado de uno de sus compañeros.

7' ¡UFFFFFF! Wijnaldum encontró un rebote en el área de Crystal Palace sacando un fuerte remate que pasó cerquita del arco rival. Pudo ser el primero.

4' Fabinho recibe una fuerte falta en la mitad de la cancha. Tiro libre en salida para Liverpool.

2' Liverpool se adueña de la pelota en busca del primero del partido.

¡Arrancó el encuentro!

Sigue el minuto a minuto e incidencias del Liverpool vs Crystal Palace desde las 2:15 p.m. (hora peruana).

Liverpool: Alisson; Robertson, Van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold; Wijnaldum, Henderson, Fabinho; Sadio Mané, Firmino, Salah.

