Reimond Manco totalmente arrepentido: pidió perdón a Alianza Lima y streamers tras acusaciones

¡Arrepentido! Reimond Manco estuvo en el ojo público durante las últimas horas luego de que arremetiera contra Alianza Lima y asegurara que le paga el vuelo a algunos streamers para que hablen bien del club. Ahora, el exfutbolista salió en público durante el programa Línea de 5, en YouTube, para pedir perdón e indicar que se equivocó al asumir cosas que no son ciertas.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre Alianza Lima?

El día de ayer el ex PSV Eindhoven sorprendió al hablar sobre el presente de los íntimos tanto a nivel deportivo como directivo. "Esto que sucede en la cancha con Alianza Lima es parte de lo mal que se están haciendo las cosas, o que se han empezado a hacer o se han cambiado. Tú no puedes ir viajar a Chile y en el chárter llevar a un youtuber solo porque habla bien del Fondo Blanquiazul. Ponerlo en la delegación, que salga en zona mixta, desde ya estás haciendo las cosas mal", precisó.

Reimond Manco se disculpó con Alianza Lima

Durante la transmisión más reciente del programa Línea de 5, Reimond Manco puso pausa brevemente al debate con los demás conductores para pedirle perdón a Alianza Lima por las declaraciones antes mencionadas. Según el conocido personaje, una fuente del cuadro blanquiazul se comunicó con él para darle a conocer que todo lo que aseguró es totalmente falso.

"Una de las cosas que dije es que Alianza le pagaba a un influencer por hablar bien de Alianza, cosa que quiero rectificar porque no tengo pruebas de ello, y quiero confiar en la persona que se comunicó conmigo. Por eso quiero rectificarme en ese aspecto: Alianza no le paga a ningún youtuber por hablar bien de Alianza", indicó el recordado 'Jotita', provocando la reacción de las redes sociales.

Asimismo, Reimond Manco también se disculpó con los streamers tras asegurar que a uno de ellos le pagan por hablar bien de Alianza Lima e incluso que le pagaron el vuelo a Chile para el partido en Coquimbo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. "Por otro lado, quiero aclarar que en un momento se entendió que yo dije que Alianza le había pagado el viaje a Chile o había formado parte de la delegación con algún youtuber, streamer o periodista. Tampoco es cierto. Me lo aclaró esta fuente confiable, que me habló con mucho respeto", añadió.

Finalmente, el 'Rei' volvió a disculparse con el club e indicó que es el cuadro de sus amores, pero que eso no impide que haga críticas constructivas cuando crea que las cosas no están funcionando en el ámbito deportivo o si nota que la gerencia está haciendo mal las cosas con la institución victoriana.