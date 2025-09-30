¿Se fue? Alianza Lima le deja emotivo video a su principal atacante: "Gracias"

¡Inesperado! En pleno momento clave de la temporada, con el Torneo Clausura 2025 en juego, Alianza Lima sorprendió a sus millones de hinchas alrededor del mundo al publicar un emotivo mensaje dirigido a su principal atacante. Junto a la publicación hay un video y se lee también la palabra gracias. ¿Es el adiós definitivo?

La afición blanquiazul sabe que la próxima temporada no continuarán Hernán Barcos y Paolo Guerrero, al menos no los dos juntos, por lo que se ha hecho una idea de como serán sus despedidas. Sin embargo, ellos no son los únicos artilleros importantes que tiene la institución deportiva, ya que en su plantel femenino está la goleadora Adriana Lúcar, ídolo total en La Victoria.

Hace poco la futbolista de 33 años le dio la victoria a Alianza Lima y con ello las blanquiazules se hicieron con el primer lugar del Torneo Clausura, clasificando a las semifinales y quedando a tiro de salir bicampeón de la Liga Femenina 2025. Con sus recientes anotaciones, Lúcar llegó a los 102 tantos con camiseta íntima, convirtiéndose en la máxima goleadora en la historia del club de Matute.

Por ello, mediante sus redes sociales, el cuadro aliancista le dejó un emotivo mensaje junto a un video aún más conmovedor. "Adriana Lúcar es gol, es corazón y es Alianza Lima. Gracias por inspirar a nuevas generaciones de blanquiazules", precisó el elenco de José Letelier en su cuenta oficial de 'X'. A continuación te dejamos el metraje que provocó más de una lágrima en la hinchada.

Alianza Lima juega la Copa Libertadores

La Copa Libertadores Femenina inicia este 2 de octubre, día en el que Alianza Lima debutará ante Boca Juniors en Argentina, país donde se lleva a cabo el certamen hasta el 18 del mismo mes. Las blanquiazules conforman el Grupo B junto al 'Xeneize', ADIFFEM de Venezuela y Ferroviária de Brasil.