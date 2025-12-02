0
Pablo Sabbag lanza nuevo guiño para volver a Alianza Lima: "Luché como me pidieron"

Alianza Lima está buscando un goleador y el regreso de Pablo Sabbag no suena tan descabellado. El jugador de 28 años se consagró como el goleador de la K League 1.

Jasmin Huaman
Pablo Sabbag es goleador en Corea del Sur y buscaría su regreso a Alianza.
Pablo Sabbag es goleador en Corea del Sur y buscaría su regreso a Alianza. | Foto: Composición Líbero
Pablo Sabbag se fue de Alianza Lima en busca de mejorar su cuota goleadora y así fue. A sus 28 años, el delantero colombiano nacionalizado sirio recibió el premio de bota de oro tras convertirse en el máximo goleador de la liga en Corea del Sur. Luego de recibir este reconocimiento, el 'Jeque' dejó una indirecta para el club blanquiazul.

Tras la salida de Hernán Barcos, en Alianza Lima se abrió el puesto para un delantero que llegue para ser titular y se convierta en el referente de la delantera del equipo Íntimo y la posibilidad de un regreso de Pablo Sabbag ha ilusionado a los hinchas. El mercado de fichajes en el fútbol peruano empieza a deslizar la idea de la llegada de varios futbolistas y ahora ha vuelto a surgir el hecho de tener de regreso a Sabbag en la institución dirigida por los Navarro.

Pablo Sabbag buscaría su regreso a Alianza Lima

Luego de dos temporadas en Alianza Lima, el delantero Pablo Sabbag se despidió del club tras tener una temporada irregular debido a las lesiones que lo llevaron a recibir todo tipo de críticas. En diciembre de 2024 dejó un mensaje dedicado a los hinchas y su presente está en Suwon FC de la K League 1 de Corea del Sur.

El buen momento de Pablo Sabbag lo ha llevado a ganar el premio de bota de oro 2025 de la liga coreana y ha sorprendido respondiendo con un mensaje al hincha blanquiazul Sebastián Atoche a través de su cuenta de Instagram. "Luché como me pidieron. Ya todo está en manos de Alianza", fue la respuesta del delantero.

Alianza Lima

Pablo Sabbag recibió premio de bota de oro 2025.

Valor de mercado actual de Pablo Sabbag

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarket, el valor del pase de Pablo Sabbag es de 700 mil euros. El delantero centro que ahora es goleador de la K League 1 en Corea del Sur podría ser una opción para la nueva plantilla de Alianza Lima en el 2026.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

