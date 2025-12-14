Alan Cantero dejó sorpresivo mensaje mientras se define su futuro con Alianza Lima: "Aguante..."

La temporada de Alianza Lima terminó de la peor manera tas ser eliminado en Matute ante Sporting Cristal y quedar fuera de la pelea por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores. De esta manera, el club buscará renovar su plantel y uno de los nombres que podría o no continuar sería el de Alan Cantero. El argentino también fue vinculado por un posible interés de Universitario de Deportes.

Alianza Lima está obligado a salir campeón el próximo año, por lo que su prioridad debe ser formar un plantel altamente competitivo para poder luchar por el campeonato de la liga local, así como conseguir la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Un nombre que marcó el 2025 fue el de Alan Cantero, quien podría seguir haciendo historia en el equipo blanquiazul si es que el nuevo DT, Pablo Guede, decide contar con el jugador argentino.

Alan Cantero deja Perú y sorprende con mensaje de agradecimiento

Con el final de temporada y mientras se busca una solución para su situación, Alan Cantero viajó a Argentina para reencontrarse con su familia por las fiestas de fin de año. El delantero sorprendió compartiendo una imagen en su cuenta de Instagram donde se ve a miembros de su familia posando con la camiseta de Alianza Lima. Inmediatamente, los hinchas agradecieron este gesto que lo tomaron como insinuación de querer seguir en el club.

"Los amo, gracias por el aguante", fue el mensaje que se lee junto a su familia y un cartel de "Bienvenido a casa. ¡Te amamos!". Cabe resaltar que en Alianza Lima todavía no han definido si Alan Cantero seguirá o no en el club, ya que el tiempo de préstamo de Godoy Cruz venció a final de temporada y dependerá de la decisión del técnico su continuidad en el equipo victoriano.

Alan Cantero dedica a Alianza Lima en su regreso a Argentina.

Alan Cantero está a la espera del acuerdo al que lleguen Alianza Lima y Godoy Cruz ya sea por la compra o préstamo de su pase. Como se recuerda, el club argentino descendió a la segunda división y en el 2026 estará luchando por recuperar la categoría.

¿Cuánto vale el pase de Alan Cantero?

De acuerdo al portal Transfermarket, el pase de Alan Cantero, de 27 años, es de 700 mil euros. A lo largo de su trayectoria, el jugador pasó por equipos como Godoy Cruz, Barracas, Estudiantes y Peñarol.