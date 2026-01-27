- Hoy:
Presidente de SAFAP dio dura advertencia a Alianza ante posible sanción por indisciplina: "Vamos a..."
Roberto Silva, presidente de SAFAP, se pronunció para explicar la postura del gremio ante la situación que se está viviendo en mundo Alianza Lima.
Los futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco se han visto envueltos en una delicada situación tras la denuncia de una joven argentina. Ante ello, el presidente de SAFAP, Roberto Silva, dejó un claro pronunciamiento sobre lo que podría ocurrir con Alianza Lima y los jugadores implicados.
Tras varios días del caos que se generó en Alianza Lima, Roberto Silva rompió su silencio y se pronunció ante las sanciones a las que se afrontaría Alianza Lima. El presidente de la Agremiación de Futbolistas también dejó en claro la postura del gremio para afrontar este tema delicado.
Presidente de SAFAP revela posibles sanciones a Alianza Lima
Los últimos sucesos en el mundo de Alianza Lima han hecho que el nombre del equipo blanquiazul esté en boca de todos. Ante ello, el presidente de SAFAP (Agremiación de Futbolistas), Roberto Silva, se pronunció y envió tajante advertencia a la institución íntima.
"Lanzamos un comunicado que creo es bastante claro. Las indisciplinas deben ser sancionadas como corresponde. Nosotros como gremio jamás vamos a avalar o defender indisciplinas. Lo que sí tenemos que hacer como gremio es asegurarnos de que las sanciones sean acorde a la indisciplina cometida, y vamos a estar acompañando a los futbolistas para asegurarnos de que lo que tengan que asumir como responsabilidad sea acorde al error que cometieron", explicó.
(Video: Entre bolas)
El gremio de futbolista emitió un comunicado resaltando la responsabilidad de los clubes por hacer respetar las nombres dentro del plantel y advertir que todo se debe llevar a cabo de manera institucional y legal.
SAFAP emite comunicado.
Roberto Silva señaló que Alianza Lima tendrá que resolver el tema de la desinvulación de los jugadores, pero intervendrán si en la directiva no se llega a un buen acuerdo. "Cuando eso no sucede, es que nosotros entramos a tallar para mediar o buscar una solución; o si tenemos que ir a un conflicto, a defender al futbolista", explicó.
