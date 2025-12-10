Sport Boys impacta en el mercado de fichajes tras anunciar a jugador que pasó por Godoy Cruz

Se terminó la Liga 1 2025 y por ello todos los clubes del fútbol peruano vienen preparándose para lo que se aproxima el año entrante. Uno de ellos es Sport Boys, club que se encuentra a solo dos campañas de celebrar su centenario institucional y que por ello debe armarse de la mejor manera. En ese sentido, los rosados contrataron a un tremendo jugador argentino.

Mediante su cuenta oficial de 'X', el cuadro del Callao hizo oficial la incorporación de un mediocampista que actualmente se encontraba jugando para Alianza Atlético de Sullana. "Federico Illanes ya viste la rosada. Bienvenido a El Primer Campeón, donde la historia se defiende con amor. ¡Vamos con todo este 2026!", precisó el elenco deportivo en sus redes sociales.

De esta manera, Sport Boys comenzó a reforzarse y contará con el volante argentino de 31 años, quien lleva ya dos años jugando la Liga 1. El nacido en Mendoza llegó a disputar un total de 25 partidos esta temporada con el 'Vendaval' y su rendimiento sirvió para que uno de los clubes más importantes del fútbol peruano, como lo es el elenco 'chalaco', se interese en él.

¿En qué clubes ha jugado Federico Illanes?

Estos son los clubes donde ha jugado:

Godoy Cruz

San Martín

CAI de Neuquén

Juventud Unida

Tiburones Rojos

Cafetaleros

Cancún FC

Deportivo Maipú

Rangers

Alianza Atlético

Sport Boys

¿Cuál es el valor de Federico Illanes?

Actualmente, Federico Illanes tiene un valor de 300 mil euros en el mercado de transferencias y es uno de los precios más altos de su carrera profesional, aunque se encuentra por debajo de los 325 mil euros que alcanzó en el 2024, cuando fichó por Alianza Atlético de Sullana. Quizá en Sport Boys su cotización vuelve a elevarse.