- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Athletic
- Marathón vs. Olimpia
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Universitario presume a dos defensas luego de que Riveros y Di Benedetto reprobaran examen
Luego de que Williams Riveros y Matías Di Benedetto reprobaran su examen de nacionalización, Universitario publicó a dos defensores diferentes.
¡Atención! Universitario de Deportes se llevó una mala noticia debido a que Williams Riveros y Matías Di Benedetto reprobaron el examen de nacionalización con el que iban a ser peruanos y dejar de ocupar plaza de extranjero en la Liga 1 2026. Tras haberse conocido esta información, la 'U' publicó en sus redes sociales a dos defensores totalmente diferentes y causó diversas reacciones.
PUEDES VER: Estas fueron las preguntas que le hicieron a Williams Riveros y Matías Di Benedetto en su examen
Mediante su cuenta oficial de 'X', el elenco merengue publicó una fotografía de algunos de sus futbolistas entrenando como parte de la pretemporada y en esta se observa a Aldo Corzo y César Inga, ambos laterales del tricampeón del balompié nacional. De esta forma, los cremas siguen preparándose para lo que será la campaña entrante, con el certamen doméstico y Copa Libertadores en juego.
La publicación de Universitario.
Tras realizarse esta publicación, los hinchas de Universitario se mostraron sumamente indignados con la institución y le preguntaron cómo es posible que Williams Riveros y Matías Di Benedetto hayan desaprobado el examen para obtener la nacionalidad peruana. Recordemos que, en caso no aprueben la siguiente oportunidad, seguirán ocupando plaza de extranjero y la Liga 1 comienza a fines del presente mes de enero.
¿Williams Riveros y Matías Di Benedetto se nacionalizarán?
Según la ley peruana, todos los ciudadanos que quieran obtener nuestra nacionalidad tienen hasta tres oportunidades para presentarse y aprobar el examen. La siguiente prueba será el 30 de enero, y si ambos jugadores la pasan con éxito podrán obtener la naturalidad, aunque no es 100% oficial que esté antes del 15 de febrero.
De momento, lo único real es que tanto Williams Riveros como Matías Di Benedetto siguen siendo extranjeros y por eso ocupan plaza de foráneo en la Liga 1. Universitario tiene un total de seis extranjeros, contando al paraguayo y argentino respectivamente, y le queda solo un cupo para lo que será la temporada 2026.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90