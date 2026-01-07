Universitario presume a dos defensas luego de que Riveros y Di Benedetto reprobaran examen

¡Atención! Universitario de Deportes se llevó una mala noticia debido a que Williams Riveros y Matías Di Benedetto reprobaron el examen de nacionalización con el que iban a ser peruanos y dejar de ocupar plaza de extranjero en la Liga 1 2026. Tras haberse conocido esta información, la 'U' publicó en sus redes sociales a dos defensores totalmente diferentes y causó diversas reacciones.

Mediante su cuenta oficial de 'X', el elenco merengue publicó una fotografía de algunos de sus futbolistas entrenando como parte de la pretemporada y en esta se observa a Aldo Corzo y César Inga, ambos laterales del tricampeón del balompié nacional. De esta forma, los cremas siguen preparándose para lo que será la campaña entrante, con el certamen doméstico y Copa Libertadores en juego.

La publicación de Universitario.

Tras realizarse esta publicación, los hinchas de Universitario se mostraron sumamente indignados con la institución y le preguntaron cómo es posible que Williams Riveros y Matías Di Benedetto hayan desaprobado el examen para obtener la nacionalidad peruana. Recordemos que, en caso no aprueben la siguiente oportunidad, seguirán ocupando plaza de extranjero y la Liga 1 comienza a fines del presente mes de enero.

¿Williams Riveros y Matías Di Benedetto se nacionalizarán?

Según la ley peruana, todos los ciudadanos que quieran obtener nuestra nacionalidad tienen hasta tres oportunidades para presentarse y aprobar el examen. La siguiente prueba será el 30 de enero, y si ambos jugadores la pasan con éxito podrán obtener la naturalidad, aunque no es 100% oficial que esté antes del 15 de febrero.

De momento, lo único real es que tanto Williams Riveros como Matías Di Benedetto siguen siendo extranjeros y por eso ocupan plaza de foráneo en la Liga 1. Universitario tiene un total de seis extranjeros, contando al paraguayo y argentino respectivamente, y le queda solo un cupo para lo que será la temporada 2026.