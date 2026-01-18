Flamante fichaje de Universitario fue pretendido por Arsenal y Tottenham: "La joya..."

Con el objetivo claro de salir tetracampeón del fútbol peruano, Universitario de Deportes se ha armado de la mejor manera y está esperando el inicio de la Liga 1 2026. En ese sentido, los cremas contrataron a un futbolista extranjero que hace un tiempo fue pretendido por el Arsenal y Tottenham de la Premier League, los cuales son dos de los clubes más importantes de Inglaterra y toda Europa en general.

Pese a que la 'U' todavía no hace oficial el fichaje en sus redes sociales, el periodista Gustavo Peralta filtró la información mediante su cuenta oficial de 'X'. Resulta que, recién llegado desde el Albirex Niigata de Japón, el brasileño Miguel Silveira se convertirá en el flamante refuerzo del cuadro dirigido por Javier Rabanal, esto con la finalidad de seguir potenciando su plantel tanto para la competición nacional como internacional.

Sin embargo, lo que pocos saben es que, cuando inició en Fluminense, el mediocampista de 22 años fue considerado la 'joya' de Brasil y por ello grandes clubes de Europa se interesaron en sus servicios. Los dos más destacados fueron Arsenal y Tottenham durante el 2020, e incluso los 'Gunners' viajaron hasta su vivienda para conversar con él y su familia, por lo que diversos medios internacionales pusieron sus ojos en el futbolista.

Miguel Silveira jugará en Universitario.

Pese a ello, por diversos motivos la contratación nunca se dio y el futbolista siguió jugando en el 'Flu' por unos años más. Lo increíble es que en su momento la cláusula por la salida de Miguel Silveira fue de 35 millones de euros, y por cosas de la vida hoy es el flamante fichaje de Universitario de Deportes para jugar la Liga 1 y Copa Libertadores 2026.

¿En qué clubes ha jugado Miguel Silveira?

Estos son los clubes en los que ha estado: