Hinchas de Universitario reciben gran noticia previo al partido con Alianza Atlético: "Vuelve..."

Universitario de Deportes enfrenta a Alianza Atlético por la fecha número 12 del Torneo Apertura 2026, en el Estadio Monumental. Previo al importante compromiso de fútbol peruano, los hinchas merengues recibieron una enorme noticia que desató la ola de comentarios. Te contamos los detalles.

Resulta que, según anticipó el periodista Gustavo Peralta a través de sus redes sociales, la 'U' tomó una importante decisión para el duelo ante los norteños por la Liga 1. Recordemos que están obligados a ganar si quieren seguir con chances de llevarse el primer título de la temporada.

"Hoy vuelve a usar la tercera camiseta", indicó el mencionado comunicador para asombro de los aficionados, quienes no esperaban ver en dos partidos consecutivos a Universitario de Deportes utilizando la nueva indumentaria que lanzaron recientemente a la venta.

Universitario y su camiseta alterna.

Vale precisar que con la camiseta negra le ha ido bien, ya que únicamente la usó la semana pasada en el compromiso ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental, y ese día los cremas consiguieron una goleada 4-1 en el Torneo Apertura 2026.

Universitario vs. Alianza Atlético: hora y dónde ver

Universitario recibirá a Alianza Atlético este domingo 26 de abril desde las 18.00 horas de Lima, Perú. Asimismo, el encuentro nacional cuenta con transmisión de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio peruano. Finalmente, podrás verlo totalmente online en Movistar Play y DGO.