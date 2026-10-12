José Carvallo se rindió en elogios ante futbolista de Universitario tras empate: "Importantísimo"

Universitario empató 2-2 ante Melgar en un partidazo por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Los cremas no mostraron su mejor imagen tras ponerse 0-2 en contra en el marcador, pero terminaron empatando el partido sobre el final. Tras ello, el exportero José Carvallo no dudó en remarcar el rendimiento de un futbolista merengue.

José Carvallo se rindió en elogios ante futbolista de Universitario

Durante el programa ‘Al Límite’, el referente crema José Carvallo fue crítico con el desempeño de Universitario en el terreno de juego, aunque no dudó en destacar a un futbolista por su influencia en el resultado. Se trata de Álex Valera, quien fue la gran estrella con un doblete.

En concreto, el exportero expresó su confianza en que la ‘U’ compita hasta el final y mantenga sus aspiraciones de conquistar el título. Asimismo, resaltó que ‘Valegol’ ha demostrado nuevamente su importancia en el equipo y que es el principal goleador del plantel.

Álex Valera anotó doblete en el empate de Universitario ante Melgar

“Yo creo que sí lo va a pelear, pero más desde la jerarquía de cada jugador. Ayer (el sábado) Valera demostró también nuevamente que tiene esas cosas, se ha convertido en un goleador importantísimo para la ‘U’”, sostuvo el retirado guardameta.

De esta forma, Álex Valera sigue demostrando que es una de las principales figuras de Universitario en esta temporada y se ha ganado los elogios de diversos referentes del club por su gran desempeño.

Números de Álex Valera con Universitario en esta temporada

Durante esta temporada, Álex Valera ha logrado consolidarse como el máximo goleador de Universitario con 18 anotaciones (16 por Liga 1 y dos por la Copa Libertadores). El popular ‘Valegol’ ha conseguido esta cifra en 32 partidos durante la temporada y lo ha posicionado entre los tres máximos goleadores de la Liga 1.