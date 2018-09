Experto en eSports: "Lo que hace interesante al Perú es que es un país dotero" [VIDEO]

Raúl Chávarry Vásquez

Andrés Valencia, profesional de marketing nacido en Ecuador que ve temas de 'Gamers' en todo el continente, habló con Líbero sobre el tema del momento: los juegos online de eSports. Señaló que el más popular en nuestro país es el Dota 2, seguido de Clash Royale y Fortnite. ¿Y PES o FIFA?

¿Qué es una plataforma online de eSports? "Es donde los jugadores amateurs pueden tener un medio por el cual ganar premios en efectivo y, de esta manera, llegar al sueño de ser profesionales. La plataforma en la que trabajamos se llama FirstBlood y es la idea de romper la brecha entre amateurs y profesionales. Ser el camino de ayudar a los amateurs a llegar a ser profesionales", fueron las primeras palabras del norteamericano Andrés Valencia.

En Latinoamérica, el crecimiento de estos juegos se deben a que son una tendencia global. Andrés considera que lo que está ocurriendo en otros países y continentes está empezando a pasar en Latinoamérica. Perú, poco a poco, está siendo el centro de todo esto y el juego que más es consumido por los 'Gamers' en este país es el Dota 2. "En Lima está creciendo de una manera increíble".

"Sí se puede hablar de profesionalismo ya que la escena 'Dotera' en el Perú es bastante grande comparados con otros países como Ecuador y Colombia. Hay 'Gamers' que ya tienen sus sponsors y otros que tienen años jugando en un nivel bastante alto. Lo que le hace interesante al Perú en general es que es un país 'Dotero'. Juega bastante Dota y es el juego que lo hecho lo que es (…) Se puede decir que Perú está en un alto nivel, hay un profesionalismo muy bueno. Está consiguiente cosas grandes. Por ejemplo, anteriormente el único equipo sudamericano que clasificó al Torneo Internacional de Dota 2 es 'InFamous' y es de Perú", indicó.

¿El Perú es realmente un 'País Gamer'? Andrés Valencia dijo que sí. Esto debido a la historia que ha tenido. Menciona que hay muchos equipos que se han establecido en este país. Muy aparte de que los 'LanCenters' (lugares donde se junta un grupo de gente a disfrutar de los juegos) en el Perú paran llenos. El estadounidense se sorprendió bastante del Centro Comercial Arenales. "Al 'Gamer' en general le encanta ir a estos lugares para juntarse con sus amigos a jugar".

¿Cuáles son los planes de FirstBlood en el Perú? "Estamos trabajando con la Liga Pro Gaming (LPG), en el que nosotros nos hemos aliado para hacer torneos de manera calendaria. Es algo ya establecido que se empezó a hacer desde hace 3 o 4 meses. Otra de las cosas que hacemos es trabajar con influencias muy conocidas en el medio".

"Las estadísticas de FirstBlood en general. La mayoría de personas que vienen de Sudamérica, el 60% es de Perú. Hemos visto que hay bastante alcance, una comunidad bastante fiel. Por eso hemos estado acá tratando de entrar en Lima", comentó Andrés Valencia cuando se le preguntó si es que habían estadísticas que respalden el crecimiento del tema en el Perú. También aseguró que sí se puede hablar de profesionalismo en este país.

A diferencia del Dota 2, ¿existe algún otro juego que está creciendo en el Perú? "Clash Royale, que es un juego para mobile. También está PUBG que está disponible tanto como para mobile y computadora. Y Fortnite. Son los juegos que más se están jugando en este momento a nivel de Perú, de Latinoamérica y Mundial. Son la tendencia en este momento".

Le preguntamos si también existían expectativas con el FIFA 19 y Andrés Valencia comenta que sí, pero que la acogida no es tanta. ¿Por qué? "FIFA no es tan estratégico como es Dota 2, donde tienes que ver cómo vas a moverte, estudiar cómo juega tu enemigo... Son muchas variables que ayudan a otros juegos a ser un poco más interesantes que el FIFA. No digo que el FIFA sea malo, sino que es un poco más el nivel de estrategia lo que se necesita para hacer este tipo de cosas".