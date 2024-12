Bono 210 - LINK: ¿Cómo saber cuándo me tocará cobrar el subsidio?

Cómo se sabe, el Bono 210 soles está próximo a entregarse para los trabajadores formales y uno de los principales requisitos en no ganar más de 2000 soles, pero de momento no se sabe con exactitud cuándo comenzará a pagarse. No obstante, se conoce que, si eres beneficiario, podrás cobrar el bono hasta el 31 de marzo.