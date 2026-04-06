Presunta pareja de fallecido hincha de Alianza Lima revela que tiene otra hija: exige indemnización

Tras la lamentable muerte del hincha Freddy Ronnie Cornetero Cueva, de 39 años, la familia solicita ayuda al club Alianza Lima, puesto que se señaló que dejaba a dos hijas en orfandad. Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer que el aficionado íntimo tendría otra menor.

Este lunes 6 de abril, una mujer llamada Deisy se presentó en el programa ‘Arriba mi gente’ para precisar que hasta el día de la muerte de Freddy, mantenían una relación sentimental. Fruto de ello, existe una menor de nueve años de edad, quien sufre la pérdida de su padre.

Además, precisó que la familia del fallecido hincha no considera a su hija como beneficiaria, si en caso Alianza Lima realice una indemnización o apoyo económico. Por lo que decidió exponer su caso en televisión nacional, con la finalidad de exigir los derechos que le corresponden a la menor.

La presunta pareja de Freddy Cornetero agregó que la familia del finado aficionado blanquiazul no aceptaba la relación amorosa, pero sí conocían de la existencia de la pequeña de nueve años. Asimismo, manifestó su dolor ante las palabras de la hermana del hincha, quien señaló a la prensa que solo tenía dos hijas, cuando en realidad son tres.

Con esta nueva información develada, se sabe que Freddy deja en la orfandad a tres niñas, de 16, 10 y nueve años. Por otro lado, Deisy manifestó que ha sido amenazada por la familia del padre de su hija, indicando que ni ella ni la menor han podido acompañar al aficionado fallecido en su velatorio, debido a las intimidaciones.

Agregó que solo pudieron estar pocos minutos en el velorio y que su hija exige estar con su padre para poder despedirse de él. Finalmente, pide a la familia de Cornetero que incluyan a la pequeña como beneficiaria, ya que afrontan una dura situación económica tras su repentino deceso.